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洛阳实行惠民举措 市内迁户口只用跑一趟
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-09 09:19
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　　日前，省公安厅治安管理总队发布《河南公安改革第三批惠民举措》，其中包含市、县内户口迁移实施“一站式”办理等三项户籍管理便民举措及一项派出所业务，要求各地公安机关实施。昨日，《洛阳晚报》记者从市公安局了解到，这些惠民举措目前已在我市实行，此外，我市还推广应用创新的临时居民身份证制、发工作流程。

　　市、县内户口迁移，跑一趟可办完

　　此前，市民想要迁移户口，需要先到迁入地的派出所提交材料、申请，通过审核后领取准迁证，再到原籍派出所办理迁移证，最后到迁入地派出所办理入户手续。

　　《河南公安改革第三批惠民举措》要求各地公安机关实施市、县内户口迁移“一站式”办理。这项惠民举措已在我市实施。

　　市公安局治安和出入境管理支队户政管理大队民警李献中说，目前，我市市民在城市区、县(市)内迁移户口，可以直接到迁入地派出所办理相关手续，一次办结。在我市范围内跨城市区、县(市)迁移户口，市民可到户口迁入地派出所或登录河南省公安厅互联网+便民服务平台(http://bsdt.henanga.gov.cn)提交户口迁移材料、申请，如通过审批，20天后就可以直接到迁入地派出所办理相关手续。

　　目前，跨市户口迁移仍按原政策规定执行。

　　跨省异地办身份证的服务点还将增加

　　《河南公安改革第三批惠民举措》还要求各地公安机关为居民提供跨省异地办理居民身份证的服务、进一步解决无户口人员落户问题、为寻找走失老人和儿童提供查找服务。

　　李献中说，目前，我市在城市区各派出所和县(市)公安局共设立37个可以跨省异地办理居民身份证业务的服务点，外地在洛居民(不含户籍所在地是使用双语版二代居民身份证地区的)，可以在我市办理居民身份证异地受理、挂失申报和丢失招领业务。从今年7月1日起，公安部将在全国实施身份证异地受理、挂失申报和丢失招领工作，届时我市还将增加可以跨省异地办理居民身份证业务的服务点。

　　目前，我市公安机关已经开始通过查询信息系统、调取视频监控、利用人像识别技术、走访群众等方式，帮助群众寻找走失的老人、儿童，帮助走失的老人、儿童寻找家人。

　　此外，目前我市无户口人员登记户口工作也已基本完成。

　　全市统一制、发临时居民身份证

　　今年以来，市公安局基于警务创新成果，综合东关派出所、金谷派出所、栾川县公安局等单位好的做法，出台全市统一的《洛阳市公安机关加快临时居民身份证制发工作流程》，并于6月1日起在全市户政部门全面推行。

　　新的流程，通过对工作人员制证技术的创新，减少工作环节，将临时居民身份证制证时间由法定的3天压缩到1天。

　　现在，市民办理临时居民身份证，可首先到户籍地派出所户籍室申领临时居民身份证，然后持申领临时证登记表在工作日16时30分前到区、县(市)公安机关户政大厅申请制作临时居民身份证，户政大厅将在下班前完成。如市民遇到特殊情况，在问明情况后，户政大厅可以应群众申请当场制作。

　　民警提醒，市民申领临时居民身份证，需要交验居民户口簿并支付10元工本费；临时居民身份证有效期为3个月，法律规定公民在领取正式居民身份证时，应当交回临时居民身份证；临时居民身份证材料紧缺，为避免资源浪费，提醒市民不要“申而不领”。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 程昊）
[ 责任编辑：马佳佳]
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