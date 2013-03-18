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高考数学全国卷：难易适度 突出创新应用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-09 08:34
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　　我省今年高考数学考试继续采用全国卷(新课标I卷)。市第二中学数学正高级教师程文昨日点评了试卷。

　　“今年的试题注重引导考生运用所学数学知识解决生活实际问题，考查全面、常规，强化综合、灵活，难易适度，过硬的计算能力和分析解决问题的能力仍是考高分的重要保证。”程文说。

　　具体而言，选择、填空题主要考查集合的运算、复数、程序框图、几何概型、三视图、三角函数、等差数列、二项式定理、立体几何等知识点，对数列的考查难度有所增加。

　　解答题总体上题目很灵活，在引导学生正确思维的同时，也给每一个层面学生提供了施展才华的平台，体现了能力立意的命题理念。

　　今年数学试题中的解析几何是新课标高考与旧高考相比变化最小的内容之一，难度与原来接近。如第20题在考查学生基础知识的同时，更加注重对学生探究与思维变通能力的考查。

　　第21题导数的应用属于难题，体现了试卷的选拔功能；第22题主要考查参数方程与普通方程的互化等方面内容，属中档题；第23题主要考查考生对函数与不等式的结合及作图能力。

　　总之，高考的宗旨是考查高中数学的基础知识、基本技能、基本思想方法及运用这些知识解决问题的能力。高考题的特点是起点低，落点高，似曾相识，但深入进去不容易，需要过硬的基本功。（洛阳日报记者 常书香）
[ 责任编辑：席倩倩]
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