赢得古都文化的“下一代读者”（河洛观潮）

最近，北京20中近40名孩子来洛研学游，他们畅游龙门石窟，参观洛阳博物馆，一路上边学边游，边思边悟，把洛阳当成“行走的课堂”，触摸历史、体味文化、品读洛阳，体验了一把文化寻梦之旅。

据了解，像这样把以传统文化为主的研学游列入学校正式课程的，在北京的中学中不在少数。仅上个月，我市某旅行社就接待了600多名来自北京的研学游中学生。

研学游，不是单纯的旅游，而是研学旅行活动课程，它是一种使孩子拥有真切体验的学习方式。近年，教育部积极倡导把研学旅行纳入学校教育教学计划，并在部分地区试点施行。在国家政策撑腰下，各地试点学校逐渐打消“学生安全”的顾虑，有计划地开展各类研学游活动，被誉为“行走的课堂”的研学游无疑迎来了发展的风口。

当前，洛阳正在加快国际文化旅游名城建设，从单一观光游向文化深度游、文化休闲游转型，如何让耐看、耐读的历史文化“千年读本”走向世人，为文化旅游产业发展提供丰厚的滋养？如何让人们深度体验历史文化之美，并从中感触到一座城市的过去、现在与未来？站上研学游的新风口，实施“旅游+教育”新探索，从少年儿童抓起，埋下洛阳千年历史文化的种子，未尝不是一个好的“破题思路”。

事实上，这样的“从娃娃抓起”已经开始。自6月1日起，安徽省实施新的旅游条例，要求县级以上政府、旅游部门鼓励和支持中小学生开展研学旅行活动，依托珍贵动植物等自然资源和非物质文化遗产资源等，建设研学旅行基地，而此前10多天，该省黄山风景区率先举办了首届国际研学旅游节。北京市海淀区则整合区内研学资源，设计推出500个校本课程模块，让研学游学校自主“点菜”。相比之下，洛阳旅游与教育的融合还不够，研学游市场整体开发推广不足，特别是在研学校本课程开发、基地建设、导师团队组建等诸多方面还有许多具体工作要做。

抢抓研学游的市场先机，洛阳应尽快行动起来。加快洛阳特色的研学课程体系开发，支持研学基地建设，设计研学精品线路，整合国学社会人才组建研学导师团队，让孩子们真正在游中学、学中游，“游”“学”兼得，真正在“读万卷书，行万里路”中收到实效，为洛阳赢得古都文化的“下一代读者”，助推国际文化旅游名城建设。（孙利华）