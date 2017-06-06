洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

赢得古都文化的“下一代读者”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-09 08:34
分享到：

　　最近，北京20中近40名孩子来洛研学游，他们畅游龙门石窟，参观洛阳博物馆，一路上边学边游，边思边悟，把洛阳当成“行走的课堂”，触摸历史、体味文化、品读洛阳，体验了一把文化寻梦之旅。

　　据了解，像这样把以传统文化为主的研学游列入学校正式课程的，在北京的中学中不在少数。仅上个月，我市某旅行社就接待了600多名来自北京的研学游中学生。

　　研学游，不是单纯的旅游，而是研学旅行活动课程，它是一种使孩子拥有真切体验的学习方式。近年，教育部积极倡导把研学旅行纳入学校教育教学计划，并在部分地区试点施行。在国家政策撑腰下，各地试点学校逐渐打消“学生安全”的顾虑，有计划地开展各类研学游活动，被誉为“行走的课堂”的研学游无疑迎来了发展的风口。

　　当前，洛阳正在加快国际文化旅游名城建设，从单一观光游向文化深度游、文化休闲游转型，如何让耐看、耐读的历史文化“千年读本”走向世人，为文化旅游产业发展提供丰厚的滋养？如何让人们深度体验历史文化之美，并从中感触到一座城市的过去、现在与未来？站上研学游的新风口，实施“旅游+教育”新探索，从少年儿童抓起，埋下洛阳千年历史文化的种子，未尝不是一个好的“破题思路”。

　　事实上，这样的“从娃娃抓起”已经开始。自6月1日起，安徽省实施新的旅游条例，要求县级以上政府、旅游部门鼓励和支持中小学生开展研学旅行活动，依托珍贵动植物等自然资源和非物质文化遗产资源等，建设研学旅行基地，而此前10多天，该省黄山风景区率先举办了首届国际研学旅游节。北京市海淀区则整合区内研学资源，设计推出500个校本课程模块，让研学游学校自主“点菜”。相比之下，洛阳旅游与教育的融合还不够，研学游市场整体开发推广不足，特别是在研学校本课程开发、基地建设、导师团队组建等诸多方面还有许多具体工作要做。

　　抢抓研学游的市场先机，洛阳应尽快行动起来。加快洛阳特色的研学课程体系开发，支持研学基地建设，设计研学精品线路，整合国学社会人才组建研学导师团队，让孩子们真正在游中学、学中游，“游”“学”兼得，真正在“读万卷书，行万里路”中收到实效，为洛阳赢得古都文化的“下一代读者”，助推国际文化旅游名城建设。（孙利华
[ 责任编辑：席倩倩]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·惊呆了！婴儿刚出生就会“走路”？新爸新妈切勿模仿
  • ·人之肠情，一图读懂如何预防肠道疾病
  • ·洛阳权威名师分析2017年高考作文：写跑题可能性不大
    		•
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
        在一位读者的微信朋友圈里，记者发现了这位美丽的妈妈“逍遥”：她穿着精致的改良旗袍，戴着精美的翡翠首饰...
  • ·旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 河南洛阳：古都嬗变幸福城 以人为本惠...
  • 洛阳市洛龙区2017年中小学划片招生范...
  • 南昌路丹尼斯旁后天开建洛阳市首座环...
  • 中航锂电获国家6015万元资金支持
  • 洛阳公积金网上业务大厅将于12日提前...
  • 洛阳新增1家省级大学科技园
  • 10日起，洛阳45路公交车线路有调整
  • 好消息！高考生来河南这些景区免费
  • 洛阳新增2家省级专业化众创空间
  • 洛阳公积金业务办理下周提前恢复 贷款...
    		•
    百姓呼声
    社保卡采集信息能直接在网上进行吗？
    缴纳契税时间和需携带哪些材料 周末可以吗
    精彩图片
    高考大幕今日拉开 洛阳...
    宜阳县80后麦客的一天
    栾川县大南沟村：满族...
    高考老照片：那是我们...
    精彩热帖

    孔子是怎样练成的

    博物馆陶俑“复活”

    高考最后一科！

    小猫咪 有想领养的么
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605