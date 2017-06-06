学习于书法同志先进事迹报告会在吉利区举行

昨日，全市组织系统学习于书法同志先进事迹报告会在吉利区举行，教育和引导全市广大组工干部见贤思齐、激发干劲、争创一流，进一步把于书法同志学习活动引向深入。

于书法同志是吉利区河阳新村社区党总支书记，怀着对党的无限忠诚和对事业的执着追求，带领社区党员群众通过12年的不断探索，形成了一套科学有效的抓基层党建工作方法，将社区建设成为“国际安全社区”“全国安全社区”“全国文明和谐示范社区”，他的事迹在广大党员干部群众中引起强烈反响。

市委常委、组织部部长陈向平在会上强调，于书法同志是我市开展“两学一做”学习教育和推进“河洛党建计划”过程中涌现的先进典型。全市组织系统要统一思想、提高认识，在学习于书法同志先进事迹过程中，不断强化责任担当，切实转变工作作风，提高干部队伍素质，推动全市基层党组织建设全面过硬、整体提升，圆满完成“河洛党建计划”巩固提升年各项目标任务。要以学促做、学用结合，把学习于书法同志忠诚履职、以身作则、无私奉献、心系群众等精神品质，切实转化为推动工作的强大动力。要突出重点、精心组织，扎实开展向于书法同志学习活动，广泛开展各种形式的学习讨论，在全市上下持续掀起学习热潮，推动广大党员干部对标看齐、建功立业，为服务全市经济社会发展凝聚强大合力。 （洛阳日报记者 李梦龙）