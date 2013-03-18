洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛钼集团成功收购刚果（金）铜钴矿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-09 08:22
分享到：

　　记者日前从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼集团)获悉，近日在刚果(金)首都金沙萨举行的中刚投资论坛上，洛钼集团完成了对腾科丰古鲁美矿业的股权交割。这意味着该集团成功收购刚果(金)这一储量丰富的铜钴矿，在海外建立了相对稳定的矿产资源供应基地，缓解了我国矿产资源日益突出的供需矛盾。

　　刚果(金)腾科丰古鲁美矿业(简称TFM)，是全球范围内储量最大、品位最高的铜钴矿之一，也是刚果(金)国内最大的外商投资项目。近年，洛钼集团抢抓“一带一路”建设机遇，以资本为纽带，借船出海。2016年5月，洛钼集团以超过26.5亿美元的资金收购了自由港集团持有的刚果(金)TFM56%股权。

　　今年4月20日，BHR公司收购加拿大兰丁公司持有的TFM24%股权并完成交割；同时，洛钼集团完成对BHR持有的TFM24%股权的未来购买权的独家锁定。未来收购完成后，洛钼集团将持有TFM合计80%的权益，TFM剩余20%股权持有方为刚果(金)国家矿业公司。

　　近日，在由中刚合作项目协调办公室、中国驻刚果(金)大使馆和洛钼集团共同举办的中刚投资论坛暨洛钼集团收购TFM股权交割仪式上，洛钼集团完成对TFM的股权交割。

　　洛钼集团董事长李朝春在接受采访时说，未来，洛钼将紧抓中刚两国合作的新机遇，通过“走出去”开展海外经营，在全球范围内配置优质资源，使公司的资源储备更加丰富、产品组合更为多元。

　　收购刚果(金)TFM铜钴矿项目全部完成后，洛钼集团将跃升为全球第二大钴生产商和全球领先的铜矿生产商。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 智文涛）
[ 责任编辑：史戎戎]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·惊呆了！婴儿刚出生就会“走路”？新爸新妈切勿模仿
  • ·人之肠情，一图读懂如何预防肠道疾病
  • ·洛阳权威名师分析2017年高考作文：写跑题可能性不大
    		•
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
        在一位读者的微信朋友圈里，记者发现了这位美丽的妈妈“逍遥”：她穿着精致的改良旗袍，戴着精美的翡翠首饰...
  • ·旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 河南洛阳：古都嬗变幸福城 以人为本惠...
  • 洛阳市洛龙区2017年中小学划片招生范...
  • 南昌路丹尼斯旁后天开建洛阳市首座环...
  • 中航锂电获国家6015万元资金支持
  • 洛阳公积金网上业务大厅将于12日提前...
  • 洛阳新增1家省级大学科技园
  • 10日起，洛阳45路公交车线路有调整
  • 好消息！高考生来河南这些景区免费
  • 洛阳新增2家省级专业化众创空间
  • 洛阳公积金业务办理下周提前恢复 贷款...
    		•
    百姓呼声
    社保卡采集信息能直接在网上进行吗？
    缴纳契税时间和需携带哪些材料 周末可以吗
    精彩图片
    高考大幕今日拉开 洛阳...
    宜阳县80后麦客的一天
    栾川县大南沟村：满族...
    高考老照片：那是我们...
    精彩热帖

    孔子是怎样练成的

    博物馆陶俑“复活”

    高考最后一科！

    小猫咪 有想领养的么
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605