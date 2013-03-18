洛钼集团成功收购刚果（金）铜钴矿

记者日前从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼集团)获悉，近日在刚果(金)首都金沙萨举行的中刚投资论坛上，洛钼集团完成了对腾科丰古鲁美矿业的股权交割。这意味着该集团成功收购刚果(金)这一储量丰富的铜钴矿，在海外建立了相对稳定的矿产资源供应基地，缓解了我国矿产资源日益突出的供需矛盾。

刚果(金)腾科丰古鲁美矿业(简称TFM)，是全球范围内储量最大、品位最高的铜钴矿之一，也是刚果(金)国内最大的外商投资项目。近年，洛钼集团抢抓“一带一路”建设机遇，以资本为纽带，借船出海。2016年5月，洛钼集团以超过26.5亿美元的资金收购了自由港集团持有的刚果(金)TFM56%股权。

今年4月20日，BHR公司收购加拿大兰丁公司持有的TFM24%股权并完成交割；同时，洛钼集团完成对BHR持有的TFM24%股权的未来购买权的独家锁定。未来收购完成后，洛钼集团将持有TFM合计80%的权益，TFM剩余20%股权持有方为刚果(金)国家矿业公司。

近日，在由中刚合作项目协调办公室、中国驻刚果(金)大使馆和洛钼集团共同举办的中刚投资论坛暨洛钼集团收购TFM股权交割仪式上，洛钼集团完成对TFM的股权交割。

洛钼集团董事长李朝春在接受采访时说，未来，洛钼将紧抓中刚两国合作的新机遇，通过“走出去”开展海外经营，在全球范围内配置优质资源，使公司的资源储备更加丰富、产品组合更为多元。

收购刚果(金)TFM铜钴矿项目全部完成后，洛钼集团将跃升为全球第二大钴生产商和全球领先的铜矿生产商。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 智文涛）