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郑洛新“中国制造2025”试点示范城市群创建启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-09 08:22
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　　又一重大国家战略在洛阳落地！昨日，工信部和省政府在郑州举行郑洛新“中国制造2025”试点示范城市群创建工作启动仪式。这标志着，洛阳制造业转型升级迎来重大机遇，将加速向高端化、智能化、绿色化、服务化迈进。

　　工信部副部长辛国斌、副省长张维宁、省工信委主任王照平等出席启动仪式，我市副市长侯占国等参加仪式。

　　工信部于2016年2月启动“中国制造2025”城市试点示范创建工作，计划通过3年至5年的努力，在全国率先建成一批新型制造业强市和强区，以点带面示范推广，加快制造业整体素质提升。我省自2016年年底组织郑州、洛阳、新乡三市联合申报，今年5月中旬，工信部正式批复创建方案，郑洛新由此成为全国第四个获批的试点示范城市群。

　　辛国斌在启动仪式上表示，希望郑洛新三市在构建新型制造业生态体系方面大胆试点，在提升产业转型升级水平、企业创新力竞争力上做好示范，在推动郑洛新城市群产业协同发展上形成特色，为全国其他城市提供可复制、可推广的“郑洛新”经验。

　　张维宁表示，郑洛新“中国制造2025”试点示范城市群是我省创新发展、转型升级、建设制造强省的重要引擎和综合载体。我省将从省级层面强化顶层设计、注重统筹协调，建立工作机制，确保创建工作顺利进行，通过试点示范推动制造业转型发展，为全省转型攻坚战作出表率。

　　根据工信部批复的《洛阳市创建“中国制造2025”城市试点示范实施方案》，未来3年，我市将实施“11193行动”，打造国家先进制造业基地，基本建成具有重要影响力的智造名城，努力探索走出一条河南乃至中西部地区制造业创新发展、转型升级的新型工业化道路。我市将集全市之力，全力做好“中国制造2025”试点示范城市群创建工作，切实加强与郑州、新乡的合作联动，促进制造业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型，为建设制造强国、制造强省作出应有的贡献。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 王亚杰）
[ 责任编辑：史戎戎]
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