洛阳公积金网上业务大厅将于12日提前试运行 提取账户余额10分钟到账

记者体验办理公积金提取业务

昨日，记者从市住房公积金管理中心获悉，因故暂停办理的公积金相关业务将从12日9时起恢复正常。经过升级的业务办理系统有哪些变化？

好消息

洛阳公积金网上业务大厅提前试运行

5月27日，市住房公积金管理中心(以下称中心)通过《洛阳晚报》发布消息称，中心信息管理系统将升级换代，故从5月31日至6月18日暂停相关业务办理，6月19日9时恢复。

所谓信息管理系统升级换代，其实是为了开通洛阳公积金网上业务大厅(以下简称网厅)。“目前网厅基础功能建设已完成，为尽早让缴存职工受益，我们经过紧张调试，决定从12日9时开始提前投入试运行。”中心有关负责人透露，新上线的住房公积金信息系统依托“洛阳市智慧城市政务云平台”部署，是我市首个窗口服务单位与“智慧城市政务云平台”相连接的信息管理系统，中心成为全省住房公积金行业首家实现住建部“双贯标”和“综合服务平台”建设要求的单位。

变化一

公积金提取无须单位加章

10分钟到账

【曾经】

●公积金缴存职工提取公积金程序：填写住房公积金提取申请书并请所在单位加盖公章后，到中心柜台提出申请，再到指定的中行、工行排队办理兑付转账业务等。

如果碰到没有该行银行卡或存折的情况，还要先办银行卡或存折，资金第二天才能到账。

【现在】

●提取住房公积金无须单位加章，持工、农、中、建、交和洛阳银行的银行卡可实现柜台直接办理，10分钟到账。

●昨日，中心邀请部分单位、个人办理相关业务，以便于对系统进行调试。为验证这一变化的真实性，《洛阳晚报》记者进行了尝试。

10时42分：记者取号排队，领取住房公积金提取申请书，工作人员告知只需填写个人姓名、身份号码、单位等基本信息即可。

10时48分：系统叫号通知记者办理业务，记者将身份证和申请书提交。

11时：记者收到短信提醒，公积金提取提前还款业务办理完成。

变化二

全额扣款变差额扣款

还贷方式更人性化

【曾经】

●公积金贷款职工还款时的扣款原则为：全额扣款。

例：假设月还款额为1000元，如果公积金个人账户余额不足1000元，就只能从关联银行卡账户全额扣款。

【现在】

●扣款原则为：差额扣款。

如果公积金贷款职工公积金个人账户余额不足当月还款金额，可优先扣除公积金个人账户余额，不足部分再从关联银行卡账户扣除；

若公积金个人账户被冻结，自动转为关联银行卡约定还款。

●中心有关负责人说，这一变化能让更多缴存职工的公积金账户“活起来”，也降低了大家的还款压力。

变化三

单位可预约扣缴，无须月月送缴

【曾经】

朱女士是市直一幼的一名财务人员，负责单位职工的公积金缴存业务，几乎每个月都得到中心办理一次汇缴业务。

●原来的办理流程是：办理单位先到银行缴款，然后到中心柜台送缴款凭证，打印汇缴书，待中心与银行核对资金无误后，由中心工作人员手动入账。

缺点：整个过程至少要一周，且因差错率高，部分汇缴无法按时到账。

【现在】

中心与各家银行在住建部资金结算平台已实现对接，推出单位汇缴同行扣收业务。

●办理流程：单位与中心签订同行代扣协议，到柜台或网厅办理清册变更业务后，就可以实现单位缴款资金实时到账。财政统发单位则可以用挂账汇缴方式实现汇缴资金实时到账。

优点：缩短到账时间，方便记账管理，减少缴款差错率，方便公积金贷款职工办理账户余额按月冲还贷。

变化四

基础业务网厅可办

足不出户告别排队

【曾经】

单位和职工办理业务需到中心窗口排队，等候时间过长。

【现在】

多项业务足不出户可办理。

●现在的网厅包括：个人网厅、单位网厅和房地产开发企业网厅。(单位网厅和房地产开发企业网厅正在内侧，近期将开通)

●个人网厅：目前已具备个人基本信息、个人明细、缴存明细、历史明细、贷款办理进度、还贷明细查询功能，职工可以实时掌握本人公积金账户变动信息。

●登录个人网厅要先注册。系统为保证账户安全，注册除了要求个人提供身份号码，还将给系统预留绑定的手机号码发送动态验证码，确保个人手机号、身份号码与业务系统匹配；

已在中心系统内进行手机号签约的职工，可以直接登录www.lyzfgjj.com个人网厅注册，业务系统中未绑定手机号的职工，可携带身份证到各服务网点申请录入、变更。

未来，网厅业务将更加丰富，实现足不出户就可业务预约、经办、查询、网上资金汇划及管理。

变化五

分类窗口变综合窗口

建电子档案更安全

【曾经】

汇缴、提取、还款、面签……办理不同的业务要到不同的业务窗口；审核工作由人工操作。

【现在】

●所有业务办理窗口均为综合业务窗口。

目前，市区营业部(位于太原路)，设有20个综合窗口；城东营业部(位于九都路)设有4个综合窗口；其他营业部也均设有综合窗口。

●新系统按照现有规定和标准进行系统审核，大大缩短了业务审核时间，减小人工审核出现差错的概率。

●新系统增加了业务资料电子档案收录功能，通过前台拍照形成电子档案，完善了档案资料收录标准和管理方式，方便业务档案归档、调阅和查询，保障了缴存职工的资金安全。

相关链接

手机终端服务即将上线

有关负责人透露，在网厅业务不断丰富的同时，中心正在开发手机终端服务，官方微博、官方微信和公积金业务办理手机APP等手机终端服务将于近期上线。

按照最新发布的相关规定，新系统将陆续增加单位和个人信用管理模块，把缴存职工个人信用信息并入相关平台，这些信息将作为中心判断单位和个人信用状况的重要参考依据。通过中心、人行征信中心、企业信用信息共享网等渠道，实现信用信息互联共享，推行黑名单制度，在办理单位和个人业务时，实行黑名单限制，增强单位和个人诚信意识。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 卢彦飞 文/图）