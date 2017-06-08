6月3日，洛龙区首届全民健身运动会开幕，来自全区各镇办9个代表队600余名运动员参加了太极拳、健身气功、篮球、乒乓球、体育舞蹈、跳绳等6个大类项目的比赛。
经过激烈的角逐，开元办代表队、开元办龙瑞社区代表队、翠云办宝龙社区代表队《给青春理个短头发》、洛龙区第一实验小学代表队、李志安(乒乓球男子组)、赵欣欣(乒乓球女子组)、白马寺代表队分别获得各类比赛第一名。
近年来，洛龙区的体育事业得到了快速的发展，在加强健身设施建设的同时，已完成八里堂小游园、红星美凯龙小游园等4处街头公共游园健身器材安装。并逐步完善了全民健身路径，开展了“迎新春乒乓球赛”、“全民健身月”等活动。全区体育场地设施不断完善，群众体育活动蓬勃开展，全区体育事业呈现出一派欣欣向荣的景象。(张俊望、李毅哲)
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