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河南洛阳：古都嬗变幸福城 以人为本惠民生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 人民网-河南频道 2017-06-08 11:34
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　　八关都邑，八面环山，五水绕洛城。

　　每每提及洛阳，龙门石窟、白马寺等历史元素即刻映入眼帘，指南针、造纸术、印刷术均诞生于此……十三朝古都的5000年文明史熠熠生辉。

　　如今，古都文明依然闪烁。从始建于隋朝的丽景门进入洛阳老城历史文化街区，城垣高厚、月城宏阔、重门叠关、气势磅礴，居民和游客在历史与现实中自然游走。

　　“实事求是、尊重规律，尽力而为、量力而行。”洛阳城市建设“不扑腾”，在传承历史基础上尊重民本。先经“小区景致半私密”，后进“疏密有度、错落有致、显山露水、通风透气”的城市空间布局，洛阳宜居有口皆碑。

　　习近平总书记指出:“让老百姓过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点。”旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅，今年牡丹文化节期间的四项惠民举措，让洛阳市民和游客收获了满满的“获得感”。

　　不因循守旧，不固步自封，洛阳用细节刻画城市，用惠民传递温度，用倒逼提升服务能力。

　　大型实景史诗剧《武则天》 慎志远 摄

　　实打实的“获得感” ，用惠民传递温度

　　“都认为狼来了！狼来了！实际上，狼来了不用怕。”

　　“狼”是啥？是洛阳严峻的交通形势！

　　对于洛阳的交通治理，洛阳市公安局交警支队副支队长王伟胸有成竹。今年40岁出头的他肤色黝黑、音色粗厚，但粗犷的外表掩不住一颗细腻的心，对于整个市区的交通，他心里揣着一本“明白账”。

　　今年以来，洛阳古城路改造提升、地铁1号线等多项工程都在同步进行，牡丹文化节期间推出部分公园免费等惠民政策，人流车流进一步集聚。这些“麻烦事”都被一一化解。

　　“先保通、后主体；先费事、后省事。”洛阳专门为古城快速路配套修建一条保通道路，起到良好的分流作用。

　　“了解群众所虑和所盼，民生工程才会办成民心工程、放心工程。”《人民日报》所刊《将麻烦想在前面》一文这样评论。

　　花会期间，“一景点一方案，一活动一预案”，洛阳交警部门制定200多页的方案，发动市民、媒体等积极介入。

　　出租车司机老周说：“阵痛期‘通则不痛’，大家很满意！”

　　让市民和游客感到满意的不仅是交通的井然有序，还有入园观花的方便实惠。

　　平常省吃俭用的市民张月下决心办了一张洛阳市旅游年票，原因是刚修订出台的《洛阳市旅游年票使用管理办法》，取消了本地居民在旅游旺季不能使用旅游年票的限制。

　　为了将牡丹文化节真正办成人民的节日、百姓的盛会，从而全面塑造洛阳新形象，进一步提升中国洛阳牡丹文化节品牌，今年牡丹文化节期间，洛阳推出旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅四项惠民举措。

　　社会车辆不限行，良性互动的背后是民心“畅通”。“虽然市里不禁行了，但是咱也尽量不去给游客‘添堵’，让他们更好地赏花。”市民申先生家住瀍河区，上下班要走中州路，最近自觉错峰出行，既与己方便，也与人方便。

　　旅游年票不受限后，年卡数量激增20多万张，真惠民激发大共鸣。市民葛先生笑称，以往看一次牡丹五六十块钱，都不敢邀请亲友，现在有了“近水楼台先得月”的幸福感、获得感。截至5月5日，洛阳市共发售旅游年卡25.7万余张，是去年同期的4.58倍。

　　餐饮住宿控涨幅，来洛游客得实惠。丽景门内的西大街令哈尔滨游客小刘印象深刻：“一条街都是小吃，价格亲民，尤其是特色水席价格低、分量足，我们尝了好多种，真是不虚此行。”

　　洛龙区60多岁的王大爷更满意的是菜价。3月29日，洛龙区惠亿家平价超市的西红柿1.85元/斤，而洛阳市物价部门最新公布的西红柿市场均价为2.13元/斤；市场均价2.27元/斤的菜花，这里是1.48元/斤。

　　民生从“菜篮子”抓起。2012年11月，洛阳市区内正常运营的平价商店达110家。截至2016年底，4年间，平价商店销售产品逾8600万公斤，让利市民约4000万元。

　　半年前，一场大雪见证了洛阳各级部门为民服务的能力。洛阳网友“床前明月光”回忆，2016年11月22日一大早，洛阳入冬第一场雪来势汹汹，她早晨6点多“硬着头皮”开车送孩子，却惊奇地发现一路坦途，到学校所用时间竟与平时差不多。她赞叹：“小事映民生。生活在洛阳，真好！”

　　用惠民传递温度，让群众有实打实的“获得感”。河南省委常委、洛阳市委书记李亚说，群众观念任何时候都不能淡化。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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