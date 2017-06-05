我国外汇储备规模连续四个月回升

6月7日，中国人民银行公布的数据显示，截至5月31日，我国外汇储备规模为30536亿美元，较4月末小幅上升240亿美元，增幅为0.8%，连续第四个月出现回升。今年1月，外汇储备规模出现下降，跌破3万亿美元，此后开始连续回升。

针对外汇储备规模四连升，国家外汇管理局有关负责人表示，资金流动趋稳和汇率估值因素推动外储回升。5月，我国跨境资金流动延续回稳向好势头，外汇供求继续处于基本平衡状态；国际金融市场出现波动，非美元货币相对美元总体升值，资产价格有所上升。这些因素综合作用，推动了外汇储备规模的回升。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健分析表示，外储回升主要得益于汇率估值因素影响。5月美元指数震荡下跌，欧元、日元对美元汇率均不同程度上涨，据粗略估计，仅非美货币升值对外储贡献达190亿美元左右。此外，美国、欧元区10年期国债收益率均有所下降，债券价格上升也对外储有一定贡献。

民生银行首席研究员温彬认为，外储连续4个月上升，主要受两方面因素影响：一是今年以来中国经济平稳向好，人民币对美元汇率企稳回升，特别是5月份人民币汇率中间价形成机制中纳入逆周期因子，汇率形成机制更加完善，当月人民币对美元升值幅度超过1%，人民币贬值预期逆转或将使结售汇由逆差转为顺差，形成外汇储备规模增加；二是美元指数下跌导致的估值效应。今年5月，美元指数下跌2%左右，我国外汇储备中以欧元、日元计价的资产折算美元后数额增加。

下一步，预计外汇储备规模仍将保持基本稳定。外汇局有关负责人认为，今年以来，我国经济运行保持在合理区间，同时出现了质量提升、结构优化、后劲增强、动能壮大、空间拓展等更多积极变化，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的因素进一步增多，经济稳中向好的步伐更加稳健。国际金融市场运行相对平稳，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡，人民币汇率稳中有升。受此提振，居民和企业的购汇行为更加趋于理性。随着金融市场开放扩大的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。

温彬预计，未来数月，人民币对美元汇率将保持稳定，外汇储备规模继续小幅增加。刘健表示，短期内外储有望基本稳定。人民币对美元汇率中间价引入“逆周期调节因子”短期内有助于提振市场对人民币的升值预期，资本流动形势有望继续改善，有利于外储回升。不过，美元指数跌破97中枢价位后存在技术反弹可能，加之6月中旬美联储议息会议可能公布未来加息及缩表路径，英国大选仍存不确定性等因素，都可能制约美元指数进一步下跌。因此，6月汇率估值上升对外储规模贡献度可能有所下降，从而可能成为制约外储规模回升的主要因素。