洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

我国外汇储备规模连续四个月回升

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 经济日报 2017-06-08 10:18
分享到：

　　6月7日，中国人民银行公布的数据显示，截至5月31日，我国外汇储备规模为30536亿美元，较4月末小幅上升240亿美元，增幅为0.8%，连续第四个月出现回升。今年1月，外汇储备规模出现下降，跌破3万亿美元，此后开始连续回升。

　　针对外汇储备规模四连升，国家外汇管理局有关负责人表示，资金流动趋稳和汇率估值因素推动外储回升。5月，我国跨境资金流动延续回稳向好势头，外汇供求继续处于基本平衡状态；国际金融市场出现波动，非美元货币相对美元总体升值，资产价格有所上升。这些因素综合作用，推动了外汇储备规模的回升。

　　交通银行金融研究中心高级研究员刘健分析表示，外储回升主要得益于汇率估值因素影响。5月美元指数震荡下跌，欧元、日元对美元汇率均不同程度上涨，据粗略估计，仅非美货币升值对外储贡献达190亿美元左右。此外，美国、欧元区10年期国债收益率均有所下降，债券价格上升也对外储有一定贡献。

　　民生银行首席研究员温彬认为，外储连续4个月上升，主要受两方面因素影响：一是今年以来中国经济平稳向好，人民币对美元汇率企稳回升，特别是5月份人民币汇率中间价形成机制中纳入逆周期因子，汇率形成机制更加完善，当月人民币对美元升值幅度超过1%，人民币贬值预期逆转或将使结售汇由逆差转为顺差，形成外汇储备规模增加；二是美元指数下跌导致的估值效应。今年5月，美元指数下跌2%左右，我国外汇储备中以欧元、日元计价的资产折算美元后数额增加。

　　下一步，预计外汇储备规模仍将保持基本稳定。外汇局有关负责人认为，今年以来，我国经济运行保持在合理区间，同时出现了质量提升、结构优化、后劲增强、动能壮大、空间拓展等更多积极变化，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的因素进一步增多，经济稳中向好的步伐更加稳健。国际金融市场运行相对平稳，跨境资金流动和外汇市场供求基本平衡，人民币汇率稳中有升。受此提振，居民和企业的购汇行为更加趋于理性。随着金融市场开放扩大的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。

　　温彬预计，未来数月，人民币对美元汇率将保持稳定，外汇储备规模继续小幅增加。刘健表示，短期内外储有望基本稳定。人民币对美元汇率中间价引入“逆周期调节因子”短期内有助于提振市场对人民币的升值预期，资本流动形势有望继续改善，有利于外储回升。不过，美元指数跌破97中枢价位后存在技术反弹可能，加之6月中旬美联储议息会议可能公布未来加息及缩表路径，英国大选仍存不确定性等因素，都可能制约美元指数进一步下跌。因此，6月汇率估值上升对外储规模贡献度可能有所下降，从而可能成为制约外储规模回升的主要因素。

　　
[ 责任编辑：席倩倩]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·惊呆了！婴儿刚出生就会“走路”？新爸新妈切勿模仿
  • ·人之肠情，一图读懂如何预防肠道疾病
  • ·洛阳权威名师分析2017年高考作文：写跑题可能性不大
    		•
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
    “花甲少女”的养生经
        在一位读者的微信朋友圈里，记者发现了这位美丽的妈妈“逍遥”：她穿着精致的改良旗袍，戴着精美的翡翠首饰...
  • ·旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 会战古城快速路王城立交桥
  • 直击2017洛阳高考：今年高考，仍有不...
  • 洛阳市区29处积水点公布 雨天行车一...
  • 洛宁县城建成滨河大道
  • 男子深夜掰掉电动三轮车倒车镜后摔碎 ...
  • 外交习语|习近平会见加州州长传递什么...
  • 河南洛阳：古都嬗变幸福城 以人为本惠...
  • 中国最长风电叶片“洛阳造”
  • 洛阳权威名师分析2017年河南高考作文
  • 注意！洛阳王城大桥明起西半幅封闭施工
    		•
    百姓呼声
    缴纳契税时间和需携带哪些材料 周末可以吗
    哺乳期间单位无理由停缴员工社保，怎么办
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    高考在雨中行

    爱心助考 为洛阳人点赞

    雨中荷花水灵灵

    洛阳的蓝天白云
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605