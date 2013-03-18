洛阳召开迎接党的十九大宣传暨“砥砺奋进的五年”主题宣传动员会

昨日，我市召开迎接党的十九大宣传暨“砥砺奋进的五年”主题宣传动员会，学习贯彻中宣部、省委宣传部迎接党的十九大宣传暨“砥砺奋进的五年”重大主题宣传动员会精神和市委相关部署，对我市迎接党的十九大宣传进行动员部署。

市委常委、宣传部部长杨炳旭在会上指出，迎接十九大、宣传十九大、贯彻十九大，是今年党和国家全局工作的主线。各级有关部门要提高政治站位，切实把迎接党的十九大宣传作为当前全市宣传思想文化工作的头等大事，结合我市实际，坚持导向、把准基调、创新方式、注重实效，重点组织好“砥砺奋进的五年”重大主题宣传，以实际行动迎接党的十九大胜利召开。

杨炳旭强调，要把准重点关键，为党的十九大胜利召开营造浓厚氛围，加强理论宣传，持续深化习近平总书记系列重要讲话精神的宣传阐释；加强新闻宣传，大力营造团结奋进的主流舆论强势；加强社会宣传，着力营造昂扬向上的社会氛围；加强文艺宣传，努力营造热烈浓厚的文化氛围。要依法加强管理引导，加强分析研判，严格队伍和阵地管理，深入开展舆论环境专项整治和“扫黄打非”，确保思想领域安全稳定。要层层压实领导责任，高度重视、精心组织，加强统筹、协调联动，把握方向、坚持导向，为做好迎接党的十九大宣传提供有力保障。（洛阳日报记者 李梦龙）