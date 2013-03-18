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洛阳市人大常委会召开党组（扩大）会议

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 09:05
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　　昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议，传达贯彻省领导来洛调研重要讲话精神和2日召开的市委常委(扩大)会议精神，研究人大系统贯彻落实意见。

　　市人大常委会主任李少敏主持会议并讲话。会上，市人大常委会党组成员逐一结合工作实际，围绕打造带动全省发展新的增长极谈了学习体会和工作打算。

　　会议指出，近段时间，省委书记、省人大常委会主任谢伏瞻，省委副书记、省长陈润儿先后来洛调研指导工作，全面肯定洛阳发展取得的新成效，对下一步发展提出了明确要求和殷切期望。当前，省委、省政府正在研究出台支持我市加快中原城市群副中心城市建设的政策措施。这些既充分体现了省委、省政府对洛阳的厚望和关心，又为洛阳率先发展提供了重大机遇，更是一份沉甸甸的责任。市人大常委会党组、机关党组、各党支部要把深刻学习领会谢伏瞻书记、陈润儿省长来洛调研重要讲话精神，与推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来，贯穿到人大依法履职全过程、各方面，找准结合点、着力点，推动省委、省政府和市委决策部署落到实处，打造带动全省发展新的增长极。

　　会议强调，要强化责任担当，围绕加快推进“9+2”工作布局和市委提出“六个着力”的贯彻落实意见，切实履行好人大职能作用，不断提升围绕中心、服务大局的能力和水平。要提升立法质量，开展好法规清理工作。要提升监督实效，聚焦产业发展、宜居环境建设、交通设施改善、城市文脉延续等重点领域，丰富监督形式，加快工作推进，做到监督工作事事有落实、件件有成效。要发挥代表作用，积极为代表履职创造条件，办理好代表议案、建议，形成推动发展的强大合力。

　　会议还就人大当前重点工作进行部署。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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