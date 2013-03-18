洛阳家政服务员供不应求　新一期免费培训正在报名

完成各类职业技能培训17.01万人，实现新增城镇就业10万人，发放创业担保贷款15亿元……这是我市2017年民生实事提出的内容。

42岁的毛惠娟原是求职市场上最犯愁的“4050”人员，今年，她通过参加市总工会职工活动中心培训学校的家政培训，取得了职业资格证书和家政服务职业培训合格证书。“双证”在手，毛惠娟求职底气足多了。

“双证”在手，“4050”人员就业不犯愁

昨日，家住西工区玻璃厂路的毛惠娟从市总工会职工活动中心培训学校领到了两本证书——由人社部颁发的职业资格证书和由市总工会颁发的家政服务职业培训合格证书。

毛惠娟今年42岁，因儿子患病，她一直在家照顾儿子。现在，儿子16岁了，毛惠娟想在照顾儿子之余找个工作，却发现没有想象中那么容易。

“去找工作，人家一问你40多岁了，既没文凭也没一技之长，都摆摆手。”毛惠娟说，她曾向几家家政服务公司咨询过，家政服务培训费都在2000元左右，这让家境欠佳的毛惠娟望而却步。

今年5月，毛惠娟得知市总工会职工活动中心培训学校有免费的家政培训，立即报了名。在为期半个月的培训中，她学习了老人护理、病人护理、孕产妇护理、婴幼儿护理、家庭保洁、家庭烹饪等家政服务员课程。在通过了理论考试和实际操作考试后，她拿到了两本能证明自己工作能力的证书。

“技术学到手了，证书也拿到了，这下找工作心里有底气多了。”毛惠娟自信满满地说。

据悉，4月参加今年首批培训的130名学员，目前已在市区不同雇主家开始工作。48岁的王九红，在洛龙区一户人家照顾患病的老人，月薪3000元左右；44岁的李玉玲，在涧西区做月嫂，月薪六七千元……这些曾在求职中作难的“4050”人员，如今凭着在培训学校学来的技术，成了人才市场上的“香饽饽”。

家政服务员供不应求，新一期培训正在报名

昨日，记者在市总工会职工活动中心培训学校采访时，遇上了两家家政公司的负责人。因公司家政服务员紧缺，他们到这里就是为了招收已经结业的学员。

市总工会职工活动中心培训学校的工作人员梁珂说，现在家政服务员供不应求，这种情况天天有。与私人开设的培训班相比，培训学校师资力量充足，教学设施完备，学员的能力也更让人放心。

梁珂介绍，该学校的免费家政服务培训面向全市困难职工、其家庭成员和符合条件的居民。培训不收取任何费用，学校免费提供教学用具，考试合格的颁发职业资格证书、家政服务职业培训合格证书。

此外，该学校还与我市多家家政服务及物业管理机构签订了就业保障合作协议，为符合上岗条件的人员推荐就业岗位，帮助学员实现就业。

目前，今年第三期家政服务培训正在报名，女性年龄在16周岁以上、50周岁以下，男性年龄在16周岁以上、55周岁以下，身体健康，准备从事家政服务的居民均可报名参加。报名者需提供详细的个人资料(身份证复印件2份，彩色照片2英寸1张、1英寸2张)，到市总工会职工活动中心培训学校(西工区王城大道14号市工人俱乐部院内南楼304房间)报名。市区乘8、9、59、 99、17、26、46、101、103路车可到。咨询电话：63345103、13721619975。

困难职工创业，可申请小额借款创业资金

据市总工会相关部门负责人介绍，为了加大就业服务力度，市总工会今年3月开展了工会就业援助月活动，当月组织专场招聘会14场，提供免费就业服务2100人次，720人顺利就业。

“今年，我们还将组织困难职工家庭高校毕业生阳光就业行动等工会促进就业的活动，全市各级工会要提供培训服务1万人次，帮助7000名求职者实现创业或就业，提供各类就业服务2万人次。”该负责人说。

此外，困难职工创业，可申请小额借款创业资金。为了扶持困难职工创业，市总工会将加大创业资金援助力度，全年要推动全市各级工会投入小额借款创业资金700万元，带动3000人实现创业或就业。（洛阳晚报记者 王妍 实习生 马勇玲 通讯员 孙雪芹）