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治高空抛物，须让肇事者“痛”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 08:57
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　　高空抛物危害公共安全，对害人者宽容，等于对自己残忍，震慑高空抛物，最有效的是法律严惩……当然，在事后惩罚之外，不能忘了防患于未然。

　　两名市民在同一天遭遇高空坠物，一个头被砸破，一个爱车被“破相”，虽然及时报了警，但似乎都面临维权难问题。

　　高空坠物被称为“悬在城市上空的痛”，伤在人们身上，痛在人们心上，两名市民的遭遇不是头一次，也不会是最后一次。

　　高空坠物有多可怕？有数据表明：一个30克的鸡蛋，从4楼抛下会让人起肿包，从8楼抛下可让人头皮破损，从18楼抛下可砸破人头骨，从25楼抛下可致人当场死亡。

　　虽然侵权责任法有“连坐”规定，即若有人被高空坠物砸伤，又找不到抛物的人，则让所有可能造成伤害的居民共同承担责任，但其弊端是，如果法院“连坐”判决执行遇阻，赔偿很难到位，自认倒霉就成了大多数人的无奈选择。同时，也会让恶意或无意的肇事者脱责，难以吸取教训。

　　人祸就要追责，治高空抛物，要让肇事者摊上大事儿，特别要对“故意扔”施行“零容忍”。

　　高空抛物危害公共安全，对害人者宽容，等于对自己残忍，治高空抛物，最有效的是法律严惩。加大监控力度，增加探头密度，不留监控死角，最大限度地减少乃至消除“夺命高空坠物事故”；鼓励市民对高空抛物进行监督举报。准确查找高空抛物具体出处，利于法院判决肇事者，可避免让所有业主担责的“最无奈结局”，让受害者不再“哑巴吃黄连，有苦难言”。

　　当然，在事后惩罚之外，不能忘了防患于未然。眼下进入盛夏，正是风雨雷电高发季节，居民要时刻关注家中窗户安全系数，主动检查自家阳台设施，通过加固、搬离等办法彻底消除坠物隐患。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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