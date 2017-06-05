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采摘小区里的果子 除了居民自律，也得有他律
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 09:02
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　　现代社会，人们要有边界意识、规则意识，而这种意识的养成需要自律，更需要他律。他律，表面上看是一种约束，其实是一种公平有效的保护。

　　我市很多小区绿化带都种有枇杷、樱桃等果树，这段时间，果实成熟，一些人拿着篮子、钩子等装备摘果子。

　　根据物权法规定，小区里的公共果树属于全体业主共同所有，小区居民应享有分享小区果树果实的权利。于是，很多居民认为，果树是大家的，我是“大家”的一员，当然可以理直气壮想摘就摘！难道眼睁睁地看着枇杷、桃子、石榴等果实熟了，烂了，掉得满地都是？

　　理儿是这个理儿！但是，事实上，果子虽属全体居民共有，但很难做到完全的平均分配，加上果少人多，就容易造成有人“吃个够”，有人“没得吃”的现象。

　　任性摘果子的，多是一些有闲的居民，那些天天忙着上班的居民大多不在意，可难免也会有居民心里别扭：这果树，我也有份呀！凭啥每年摘果子吃的都是你们呢？

　　任意采摘小区果子，看似是微不足道的小事，反映的其实是一些居民边界意识的模糊，规则意识的缺失。

　　果树是大家的，你当然可以摘，这没错，但所有的权利和行为都有边界。任性采摘容易越过“权利边界”，影响其他居民的正当权益。当“越界行为”得不到有效制止时，那些原本遵守规则的人，就会有种被剥夺感，觉得吃了亏，甚至也会加入任性采摘队伍中。其目的，不是为了几个果子，而是寻求一种心理上的补偿与平衡，结果导致任性采摘愈演愈烈。

　　任性采摘，不仅损毁树木绿地，更容易引发矛盾，影响邻里之间的和睦。

　　现代社会，人们要有边界意识、规则意识，而这种意识的养成需要自律，更需要他律。他律，表面上看是一种约束，其实是一种公平有效的保护。

　　具体到小区果实的采摘，首先需要居民自律，采摘要有度。咱自己摘几个尝尝鲜，也要给别人留点儿“念想”是不？俗话说“做人留一线，日后好见面”嘛！其次，小区的管理者要负起他律的责任，禁止任性采摘行为。另外，有条件的物业公司可以组织部分居民采摘，为小区居民办个简易的“水果节”，既能让大家品尝水果，又能融洽邻里关系。这样的采摘，更文明，更有品质，更有情怀。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
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