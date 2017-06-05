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“高考狂欢节”：别影响考生就好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 09:02
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　　昨日是高考首日，考场内外一片紧张肃然气氛，而在微信和微博上，则是喧嚣热闹的一天。

　　与以往高考首日类似，今年各地高考作文公之于众时，各类评选、辩论、吐槽大赛随之开赛，一年一度的“高考狂欢节”再次拉开序幕。

　　有论者多次指出，高考年年成为网络热点，也折射出了高考的重要性。作为目下最广泛的人才选拔制度，绝大多数人的命运由此出现第一次重大转折，其对个人、家庭的影响至少要持续数年。每一个经历过高考的人，无论年龄多大，内心绝不可能完全对这个人生的关键节点，保持云淡风轻的态度。或是遗憾，或是得意，提及高考，谁的心弦不被轻轻拨动呢？

　　也正由此，“高考狂欢节”更多了许多严肃探讨。年复一年，有关高考分数，乃至各项制度的话题，在这几天再度登上话题榜。事实上，高考相关话题在舆论场中一向是个复杂、糅合了许多线条的领域：既有再难重聚的同学情谊、只争朝夕的少年热血、一分之差的人生境遇这样的情感故事，也有“优劣专业”“高考经济”等极具争议的现实内容。从这个角度讲，高考，是所有围观者发泄情绪、剖析社会的窗口期。

　　话说回来，高考首日已过，上述内容或许将继续发酵。追忆也好、评判和控诉也罢，话语权掌握在每个人手中，说好说坏都无妨，但需要注意的是，辩论激烈度也该适度，让考生们心态平稳地考完最后科目，是围观者最起码的义务吧？（王斌）
[ 责任编辑：史戎戎]
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