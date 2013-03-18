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洛阳权威名师分析2017年高考作文：写跑题可能性不大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 09:06
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　　昨天是高考首日，作文成为全社会关注的热点。在语文考试结束后，各地作文题目相继公布。《洛阳晚报》记者第一时间邀请我市名师对今年河南省高考作文题目进行点评。

　　名师分析

　　跑题可能性不大，出彩也有难度

　　●秦恺(洛阳外国语学校高中语文教研组组长)：

　　2017年河南省高考作文，是典型的“任务驱动型”作文，考生审题没有太大难度。难点在于选择关键词，并使之形成有机关联。选择哪几个词，显示了考生的个性和价值判断；如何解读关键词，体现了考生的境界和材料积累。

　　审题的难点是对关键词进行分类，如文化名片类(大熊猫、长城、广场舞、京剧、美丽乡村、中华美食等)；科技创新类(共享单车、高铁、移动支付等)；社会问题类(空气污染、食品安全)；国家战略类(一带一路)。清晰的分类，显示逻辑的清晰。

　　立意是此次高考作文比拼的关键。考生在对关键词进行分类的基础上，要做出自己的价值选择：是向外国青年介绍文化名片、展示科技成就、探讨社会问题，还是展示国家战略？讲成就，彰显国家自豪；说问题，展现国家自信。借助高考，全面表达中国崛起，考生的认识到了这个高度，才能写出有情怀的文章。

　　在构思时，如何串联几个关键词是有难度的。考生可以选择两三个点，整体体现中国印象、中国特色、中国变化，也可以用一个时间轴观念，谈中国的过去、现在、未来。

　　在选择文体时，考生可以选择熟悉的议论文，也可以写记叙文，如以高铁上的中国之旅，串联起几个关键词。书信体也不失为一种好的选择，直接以外国青年为写作对象，有明确的读者意识。

　　●王恺(市八中语文高级教师)：

　　我认为从今年的题目来看，高考作文在向创意写作靠拢。要求考生从12个热点词中选择两三个来写，与往年北大培文杯创意写作大赛的题目非常类似，给考生发挥的空间较大。以往的高考作文学生多会写议论文，今年如果写记叙文，考生把握得好也容易出彩。

　　●袁庆昭(洛阳理工学院附中语文教研组组长)：

　　今年的高考作文题给人很强烈的似曾相识之感。在2017年的《语文考试说明》中，关于作文的“样题示例”选用的唯一一篇作文就是2011年全国高考新课标卷作文有关“中国崛起”的材料。今年的高考作文，除了内容更丰富、要求更具体，几乎就是上述试题的翻版。考生平时只要不是“两耳不闻窗外事”，写作文时都会有话可说。

　　●郭战利(市二中语文教研组组长)：

　　2017年河南省高考作文有两大特点：第一，相较于最近3年作文材料聚焦具体的人、事，今年的作文材料关注时代进步、传统文化、国家发展，格局更大，引导考生关心天下事；第二，审题难度较低，写跑题难，出彩也难。命题人意图明确，就是让考生推介中国，但如何选择关键词，并使其形成有机关联，需要考生有较强的思辨能力。

　　2017年河南省高考作文题

　　据近期一项对来华留学生的调查，他们较为关注的“中国关键词”有：一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付。

　　请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国，写一篇文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词，使之形成有机的关联；选好角度，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不少于800字。

　　网友吐槽

　　写中华美食，光菜名我就能写1000字，800字哪够？！

　　@君君：外国朋友骑着共享单车，从一带一路的节点城市洛阳出发，品尝了中华美食水席，欣赏了大妈的广场舞，惊叹于洛阳的美丽乡村建设，一度不想离开。外国朋友眼看签证到期，赶紧乘坐高铁走马观花地看了看古长城，带了一只大熊猫布娃娃依依不舍地离开了中国。令外国朋友惊叹的是，全程不用花一分钱现金，全部都是移动支付。

　　@叫我犊子君：我骑着共享单车调查食品安全，顺着一带一路，越过空气污染，来到了长城边的美丽乡村享受中华美食并欣赏京剧，顺便用移动支付买了一只大熊猫，让它在高铁上跳广场舞。

　　@XGG-WYYAN：中华美食，光菜名我就能憋出1000字来，作文只让写800字，我不服！

　　@高数作业啥时候交：竟然有人用中文写作文，都没看清题目吗？是写给外国人的，那些用中文写的，绝对都跑偏了。

　　@浅徯：平时纠结“早上吃什么、中午吃什么、晚上吃什么”，已经有选择困难症了，没想到高考作文还让我选。

　　外地高考作文题

　　北京考生说“纽带”，上海考生写“变数”

　　●北京卷：

　　1.当今时代，经济全球化的发展、文化的交流、历史的传承、社会的安宁、校园的和谐等都需要纽带。请以《说纽带》为题，写一篇议论文。要求：观点明确，论据充分，论证合理。

　　2.请展开想象，以《共和国，我为你拍照》为题，写一篇记叙文。要求：想象合理，有叙述，有描写，可以写宏大的画面，也可以写小的场景，以小见大。

　　●上海卷：

　　生活充满变数，有的人乐于接受对生活的预测，有的人则不以为然。请写一篇文章，谈谈你的思考。要求：1.自拟题目；2.不少于800字。

　　●天津卷：

　　我们在长辈的环绕下成长，自以为了解他们，其实每一位长辈都是一部厚书，一旦重新打开，就会读到人生的事理……请结合自己的生活阅历深入思考，围绕“重读长辈这部书”写一篇作文。自选角度，自拟标题；文体不限(诗歌除外)，文体特征鲜明；不少于800字；不得抄袭，不得套作。

　　●浙江卷：

　　有位作家说，人要读三本大书：一本是“有字之书”，一本是“无字之书”，一本是“心灵之书”。对此你有什么思考？写一篇文章，对作家的看法加以评说。题目自拟，不得少于800字，不得抄袭、套作。

　　●江苏卷：

　　生活中离不开车。车，种类繁多，形态各异，车来车往，见证着时代的发展，承载了世间的真情；车来车往，折射出观念的变迁，蕴含着人生的哲理。请根据材料，选取角度，自拟题目，写一篇不少于800字的文章。文体不限，诗歌除外。

　　●网友吐槽

　　@羽羽羽羽de衣_：纽带，是用来把准考证挂在脖子上的吗？

　　@link陌上De花开：我来写一下江苏卷作文。《老司机》：秋名山上行人稀，常见高手较高低。如今车道依旧在，不见当年老司机。

　　@G鬼妹妹：浙江高考作文的三本书难道不是“语文书，数学书，英语书”？（洛阳晚报见习记者 刘敏 记者 王雨）
[ 责任编辑：马佳佳]
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