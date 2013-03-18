洛阳市妇联十三届四次执委（扩大）会议召开

昨日，市妇联十三届四次执委(扩大)会议召开。市委副书记袁永新出席会议并讲话。

袁永新充分肯定了市妇联2016年工作，就加强和改进妇联工作提出了明确要求。他指出，全市各级妇联组织必须旗帜鲜明讲政治，大力推进“两学一做”学习教育常态化制度化，切实增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚定理想信念，加强政策释明，注重思想引领，认真履行好引导广大妇女听党话、跟党走的政治责任。要主动服务全市工作大局，准确把握妇女工作在全市发展大局中的职责定位，引领妇女群众创业创新创优、积极投身“9+2”工作布局，在谱写洛阳新篇章的征程中充分发挥广大妇女“半边天”作用。

袁永新强调，各级妇联组织要动员广大妇女积极投身家庭文明建设，把家庭、家教、家风建设作为最基本的工作抓手，创建文明和谐的家庭环境，重视加强家庭教育，引领更多家庭培育良好家风，以千千万万个家庭的好家风支撑起全社会的好风气。要切实履行好维护妇女儿童合法权益的基本职责，从妇女儿童最关心、最直接、最现实的问题着手，加强普法宣传，健全工作机制，帮扶困难群体，切实当好妇女的娘家人、领路人和贴心人。

袁永新强调，要坚持正确方向，抓好重点工作，加强统筹协调，加快网上妇联建设，积极稳妥推进妇联改革，切实增强妇联组织的政治性、先进性和群众性。要着力加强自身建设，加强学习提升，落实从严要求，持续转变作风，自觉履职尽责，努力把妇联组织建成广大妇女信赖和热爱的温暖之家。各级党委要加强对妇联工作的领导，支持妇联组织依照法律和章程、根据妇女特点和需要创造性地开展工作，认真研究解决妇联工作的实际问题，为妇联工作顺利开展创造良好的外部环境。

会议听取了市妇联十三届常委会工作报告，增替补了市妇联十三届执委。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 常丹）