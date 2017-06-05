“小区的果子熟了咋处理”续：归全体业主所有

眼下，我市不少小区里的果树上挂满了沉甸甸的果子，连日来，果子的采摘和归属问题，在读者中引发了热烈讨论。(>>>>新闻回放)在参与互动的读者中，超八成人认为业主有权享用小区里成熟的果子，但采摘工作应由物业完成，多数物业却表示“较难实行”。局面似乎一时陷入了两难，不妨看看成功解决的案例。

与此同时，也有市民提出，小区果子属于全体业主所有，若物业不帮忙，业主在自行采摘时发生意外，这个责任谁来担？听听律师怎么说。

疑问一：小区的果子归谁所有？

问题：有读者提出，小区的物业禁止业主采摘小区里的果子，物业有权这样做吗？小区里的果子是否归全体业主所有？

河南大进律师事务所律师任希红：

根据物权法的相关规定，树是谁的，果实就应该是谁的。在小区里，绿化植被属于小区全体业主共同所有，果实也属于全体业主，因此从单纯的法律层面讲，果实的分配应由全体业主共同决定。

疑问二：业主摘果子时若摔伤，谁来担责？

问题：超八成业主希望采摘果子的工作由物业完成，但物业认为此举较难实行。那么若物业不摘业主摘，业主在摘果子时发生意外，物业是否也要承担一定的责任？

解答：据侵权责任法的相关规定，安全保障义务是一种法定义务，违反安全保障义务导致他人损害的，应当适用过错责任原则，即物业公司有过错才赔偿。若居民在采摘过程中自发爬树摔伤，造成的损害后果应当由业主自己承担，若物业公司并无过错，则不需承担责任。

疑问三：物业有权对小区里的果树喷洒农药吗？

问题：连日来，记者走访发现，一些物业为了不让业主随意采摘果子，甚至贴出了“喷洒农药，严禁摘食，后果自负”的警示语。小区是业主的生活区域，物业有权对小区的果树喷洒农药吗？若因误食此类果实发生人身伤害，物业是否需要承担责任？

解答：物业公司负有对小区果树的管理维护职责，物业公司对果树喷洒农药应当提前告知广大居民，并设置明显标志，尽量选择对居民危害小的农药。如果物业公司喷洒农药的行为给居民造成危害，物业公司要承担相应的法律责任。（洛阳晚报记者 王若馨）

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这些成功例子或许可以借鉴

1.昨天上午，涧西区景华实验小学的老师都收到了这样一条短信：学校总务人员采摘了一批枇杷，上午发给一年级至五年级的各班班主任，再由班主任发给学生品尝，待下一批枇杷采摘完，将发给六年级各班及各办公室。

该校德育处主任王喆说，今年学校的枇杷树长势格外喜人，产量较高，他们把果子分给学生。明年，该校有计划让学生们在老师的协助下参与采摘。

2.去年，苏州一社区为解决小区果树“成熟的烦恼”，计划邀请每栋居民楼楼道组长一起商讨保护小区“果实”行动，计划起草居民文明采摘公约，“不攀爬果树，不折枝采摘”等内容都写进公约中，并通过社区电子屏幕、宣传栏等各种方式向社区居民发出倡议。

为了让更多居民品尝到成熟的果实，社区会联合物业一起采摘，并装好放在进出小区的大门门岗处，供路过居民自行领取品尝，还组织居民举办“果实采摘活动”，邀请大家一起体验采摘乐趣。社区工作人员还会将新鲜果实送到社区空巢、孤寡老人手中，让他们感受到社区的温暖。