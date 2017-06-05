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周日，来社区参加免费法律咨询活动吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 08:41
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　　周日，《洛阳晚报》社区版联合河南大进律师事务所推出的《听家常故事，学法律知识》栏目，将在西工区市府院社区举行“免费法律咨询、援助进社区”活动，如果您有法律问题要咨询，可到现场请律师解答。

　　-活动时间：6月11日(周日)9时至11时30分

　　-活动地点：市府院社区院内广场(西工区七一路与凯旋路交叉口路北)

　　-交通方式：乘8路、17路、26路、49路公交车可到

　　-律师信息：

　　谢亮，男，河南大进律师事务所副主任，首届社会环境监督员，擅长劳动争议、工伤维权、民间借贷、商品房买卖、遗产继承等案件的咨询及代理，电话：13938829175。

　　高晓军，男，河南大进律师事务所律师，市消协律师团成员，擅长集资诈骗、投资担保、刑事诉讼、行政赔偿、公司清算等案件的处理，电话：13383873316。

　　卢树远，男，河南大进律师事务所律师，市消协律师团成员，专注于婚姻家庭、保险合同、装饰装修、遗产继承、医疗纠纷、交通肇事损害赔偿案件的咨询及代理，电话：13653872178。

　　张爱峰，女，河南大进律师事务所律师，市消协律师团成员，市妇联讲师团成员，擅长人身损害赔偿、离婚及家庭财产纠纷、民间借贷、房屋买卖、妇女儿童维护案件，电话：15236161227。

　　-温馨提醒：本次活动不限名额，不收取任何费用，为了方便律师在最短的时间内了解您的情况，请提前准备好相关书面材料。（洛阳晚报记者 李岚）
[ 责任编辑：史戎戎]
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