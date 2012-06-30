洛阳市区29处积水点公布　雨天行车一定要留意

连续两天的降雨似乎拉响了一个警报：雨季到了，汛期来了。昨日，《洛阳晚报》记者获悉，洛阳市政集团已对相关工作进行了再部署，针对市政部门集中确定的29处积水点和重点路段，将采用“人等雨”的方式保障市民出行安全。您不妨看看，雨天行车时尽量避开这29处“重灾区”。

积极备战，近300名防汛专业人员“人等雨”

昨日，《洛阳晚报》记者从洛阳市政集团获悉，作为洛阳城市防汛的核心力量，他们已根据我市城市防汛工作会的总体部署启动应急预案，城市区近300名防汛专业人员将采用“人等雨”的方式保障市民出行安全。

所谓“人等雨”，就是由防汛值班室密切关注气象信息，所有防汛人员待命。暴雨预警启动后，在第一滴雨落地前，市政人员要到达积水区域，把部分井盖儿打开，装上安全防护罩，摆上提醒标志，确保行人、车辆安全。

洛阳市市政设施监管处有关负责人表示，尽管每个积水区域都有专人负责，可不含各区所辖，城市区也有3.9万多个窨井(包括污水井和雨水井)，市政人员只能把大部分人力、物力放在易积水区域附近。在下暴雨时，降水量激增，而城市排水管道排水需要一定的时间，因此在暴雨持续过程中及雨后半个小时至一个小时，一些地势低洼的道路会出现不同程度的积水。市民在发现道路积水后，可拨打12319城建监察服务热线，市政人员将及时前往处理。

责任到人，重点路段都有“路长”

“夏季降雨通常伴有大风，塑料袋、树叶等杂物堵塞井盖儿也是道路积水的一大诱因。”洛阳市政集团养护部有关负责人表示，为了避免这种情况，集团将各责任区域内的重点路段都配备了“路长”，以便及时协调处理各种险情。

记者从洛阳市政集团的防汛抢险预案中看到，市政府周边、龙门大道、开元大道、王城大道、中州路、解放路、凯旋路等主要道路及96座大小桥梁均配备了不同的责任人。该负责人说，雨季来临，防汛值班室会密切关注气象信息，所有防汛人员待命。在一般情况下，暴雨预警启动后，所有“路长”要迅速到达积水区域，把部分井盖儿打开，装上安全防护罩，摆上提醒标志，确保行人、车辆安全。

暴雨来袭，请注意避开这29处积水点

昨日，洛阳市市政设施监管处也公布了我市29处积水点的具体位置。根据去年汛期积水情况判断，目前存在积水点共计29处，其中洛河以北区域23处，洛龙区区域4处，伊滨区区域2处。您不妨仔细看看它们都在哪里，降雨时尽量避开这些区域。

洛河以北区域(23处)

1.启明北路铁路立交桥下

2.平等街立交桥下

3.纱厂北路铁路立交桥下

4.九都路定鼎立交桥南侧辅道

5.九都路启明南路路口

6.九都路金业路路口

7.九都路玻璃厂路路口

8.春都路苗南路路口

9.纱厂南路汉屯路路口

10.石油路中段

11.凯旋路解放路路口西100米范围内

12.启明东路焦枝铁路桥段

13.天津路九都路路口

14.天津路八一桥防洪渠

15.天津路牡丹广场段

16.金谷园路道南路至纱厂东路段

17.南昌路九都路路口西北角

18.唐宫路定鼎路路口西北角

19.新街唐宫路路口西北角

20.中州东路安居路路口

21.中州路李城路路口西

22.环城北路唐宫路路口东北角

23.夹马营路一中门口南200米

洛龙区区域(4处)

1.宜人路市府西街路口东北角向北快车道

2.牡丹大道金城寨街路口东南角慢车道

3.滨河南路积翠南街路口西南角快车道

4.开元大道二郎庙街至忠义街段

伊滨区区域(2处)

1.开元大道环湖西路至环湖东路段

2.堤顶路右岸高铁桥下（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 贾光明）