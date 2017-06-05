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洛阳零售业：供给侧改革“一直在路上”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-08 08:42
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　　开栏语

　　近日，继家乐福焦作摩登店、家乐福新乡平原店停业后，经营11年的家乐福洛阳新都汇店正式停业。据统计，从2015年以来，家乐福已关闭合肥、宁波、长春、大连、西安等城市的20余家超市。作为国际顶级零售商，家乐福频频“折戟”带来怎样的启示？在供给侧改革大背景下，洛阳零售业面临着怎样的挑战？洛阳商圈将以怎样的变革谋求未来的发展？今起，本报刊发“聚焦洛阳商业变局”系列报道，敬请关注。

　　家乐福洛阳新都汇店于5月27日正式停业，这并非其在河南市场的首次关店。

　　近年，家乐福焦作摩登店、家乐福新乡平原店先后停业。如今，家乐福在河南省仅剩郑州市区的三家门店。业内人士表示，随着电商崛起和“新零售”时代来临，传统零售业实行供给侧改革势在必行，零售业也同时迎来了转型发展的新机遇。

　　1 “水土不服”，家乐福频频“折戟”

　　近日，家乐福洛阳新都汇店外的一纸停业公告，印证了不少消费者两个月来的猜测。公告宣布，家乐福洛阳新都汇店自2017年5月27日起停止经营。对此，家乐福方面称，关闭门店是基于战略角度考虑，决定对企业架构进行优化整合。而业内人士则将其更多归结于“水土不服”。

　　家乐福洛阳新都汇店一名内部员工表示，虽然家乐福已在洛阳经营十余年，但一直采用统一配货模式，没有根据洛阳市民的消费习惯和消费水平进行改进。久而久之，光顾家乐福的顾客越来越少了。

　　得知家乐福停业的消息，家住附近的李静带着未用完的购物卡来办理退卡事宜。在她看来，家乐福的停业对于像她这样的周边居民影响不大。“附近有好几家超市，像大张、丹尼斯、王府井等，哪儿的东西实惠就去哪儿。”李静说。

　　洛阳师范学院商学院院长刘玉来表示，家乐福这种全球连锁企业，管理方式规范有序，但缺点也很明显：链条太长，各地门店自主权较弱，决策反馈周期较长，在激烈的市场竞争中难以占得先机。

　　“与大张、丹尼斯等企业相比，家乐福、沃尔玛在洛阳都是单店作战，难以形成规模效应。”河南科技大学区域经济研究中心主任高延军表示，这些城市单店出现的背景，是中国加入WTO后的头几年，外资企业在华大举投资。近年，实体零售业在电商的冲击下，那些在区域市场形成规模、拥有一定客户群体的超市，尚有采购、渠道等优势，而那些得不到有效“输血”的城市单店，难免陷入困局。

　　2 面对竞争，从“狼来了”到“与狼共舞”

　　售货员通过柜台出售商品，购买蔬菜、鱼肉等食物需要到农贸市场，副食店配售油盐酱醋米面……这些20世纪90年代还存在于中国民间的商业主模式，已随中国加入WTO和政府对零售业的开放，而被开架自选、连锁经营、低价销售的超市卖场模式逐渐取代。

　　2004年年底，北京王府井落户洛阳；2006年5月，家乐福进驻洛阳；2007年12月，沃尔玛洛阳景华路分店开业……零售大鳄相继进驻洛阳，其经营理念、运营模式、管理方式深刻改变着洛阳市民的购物习惯、生活品质，同时刺激本土零售企业加入竞争、应对挑战。

　　曾在本土零售企业从事管理工作多年的黄文军表示，外来零售企业进入洛阳给了他们学习、赶超的机会。“那几年，这些外来超市我们都经常去，人家的整体布局、商品陈列方式、气氛等，都很值得学习。”黄文军说。

　　“本土零售企业在应对市场竞争的同时，不断向零售大鳄学习，在经营模式、企业管理、信息化建设等方面都有了质的飞跃。”高延军说，一个微妙的变化是，“狼来了”的呼声逐渐微弱了，取而代之的是“与狼共舞”。

　　高延军表示，在家乐福、沃尔玛这些国际零售巨头进入洛阳之初，洛阳的规模性零售业还处于起步发展阶段，零售理念、企业管理等很不成熟，国际零售巨头乘机“跑马圈地”，扩大优势。然而，经过多年的学习和追赶，本土零售企业与外来竞争对手之间的差距已缩小，这也削弱了外来企业的优势。

　　3 创新转型，供给侧改革带来新机遇

　　中国商业联合会和中华全国商业信息中心近日联合发布的数据显示，2016年，沃尔玛、家乐福、大润发等外资零售巨头新开店家数均少于2015年，其中家乐福新开6家门店，比上年减少11家，关闭5家门店，较上年减少13家。

　　刘玉来表示，其实，多年来洛阳的社会消费品零售总额在稳步提升，部分超市对消费者吸引力下降，是因它们的服务方式、能力跟不上需求升级的节奏。沃尔玛、家乐福先后“折戟”洛阳，是零售业供给侧改革的“必然代价”。

　　“供给侧改革将促进零售商继续向商业本质转型，加强商品创新、业态创新、供应链优化和大数据应用。”高延军说，无论是本土的还是外来的，零售业企业的出身背景早已淡化，经营模式、盈利模式等也拉不开差距。站在几乎一样的起跑线上，本土超市和外来超市所要面临的真正挑战都是来自市场的新变化、新机遇。

　　比如，淘宝、京东等电商崛起，传统实体商家深受冲击。正是意识到了这一点，如今不少零售企业已经开始进行“线上+线下”融合经营。其中，沃尔玛、家乐福、大润发等零售业巨头都自行投资开发了电商业务板块，以求实现O2O模式(线上线下融合)加速落地。

　　又如，随着消费升级和“新零售”时代来临，连锁便利店成为资本追捧的新风口，阿里、京东、苏宁等电商巨头纷纷入局。近日，阿里巴巴集团收购联华超市18%的内资股股权，成为联华超市第二大股东，联华超市遍布全国的3000多家门店有望率先开展新零售布局和改造。

　　“从洛阳的零售业市场来看，超市的同类型业态竞争越来越激烈，必然是‘有进有退’。不管结果如何，可以肯定的是，竞争带给老百姓的将是更多的实惠。”高延军说。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
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