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直击2017洛阳高考：今年高考，仍有不少马大哈考生
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 08:50
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高考首日上午考试结束后，三名考生在一起有说有笑

　　昨日，我市超过5.5万名考生参加高考。

　　昨日7时30分至12时，记者在市招办考务指挥中心和市三中、市八中、洛阳理工学院附中、河科大附中等考点，通过晚报官方微博、《洛阳晚报·教育周刊》微博、晚报高招帮帮团QQ群(群号521345851)等网络平台，直播高考情况，引发众网友围观、讨论。

　　截至发稿时，由晚报官方微博发起的“直击2017洛阳高考”话题点击量逾30万人次。

　　走错考点、忘带证件……今年高考，仍有不少马大哈考生。在教育、公安等部门的通力配合下，各考点秩序井然。

交警在考点附近指挥交通

　　最贴心

　　护航高考，相关部门和考生家长操碎了心

　　记者：7时50分，在市招办考务指挥中心内，市教育、公安、电信、供电等部门的相关负责人已就位。在电子大屏上，全市各考场的现场画面一目了然。一部热线电话连通全市54个考点，任何突发情况都能及时得到处理。

　　网友“棉花糖”：能给调一个市八中第12考场的画面吗？我家孩儿今天在那儿考呢！

　　记者：这是秘密哦！各位考生家长放心吧，没有消息就是最好的消息，有情况我们会及时帮着求助工作人员的。

妹妹在考点外，等姐姐考试结束

　　最尴尬

　　考生鞋没过关，家长救急

　　记者：市十九中一名考生的鞋没过金属探测器这关，考场备用鞋也用完了，家长赶紧买了一双，抠掉装饰后，该考生才顺利入场。

　　市一中老师：在临时更衣室里，孩子们刚换下来的裤子、鞋摆了一地。

　　市招办普招科科长高冰南：今年我市所有考场都要求“无声入场”。考生入场时要接受金属探测器检查，没有报警声才行。孩子们的衣物要达标呀！

　　网友“独具慧眼”：这叫光脚的不怕穿鞋的，鞋不合格脱了也行啊！

　　网友“年年平安如画”：套句俗话“情场失意，赌场得意”。“情”是斗智斗勇的情商，“赌”是笑傲高考的豪赌。祝这些“场外失意”的考生们场上得意！

　　最惊险

　　考生走错考点，在迟到前“压哨”入场

　　记者：市十四中门口，一名考生把身份证忘在了河南推拿职业学院，龙门交巡大队民警胡光辉驾车陪考生去拿身份证，行车路线为龙门大道—开元大道—学府街，请沿途司机朋友让出绿色通道。

　　一名考生的妈妈在纱厂路求助，希望民警护送其至河科大附中考点为孩子送身份证。在金谷交巡大队民警的帮助下，该考生最终持证顺利进场。

　　离9时15分停止入场还有1分钟！一名走错考点的考生，被爱心送考车送达市实验中学考点……

　　网友“清风徐来”：洛阳理工学院附中门口，一名考生眼看要迟到了，还慢悠悠地走着，他妈妈在一旁催！

　　网友“红烧土豆”：每年，都有这种不想考试的考生和民警、爱心司机“斗智斗勇”，但从来没赢过……

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[ 责任编辑：马佳佳]
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