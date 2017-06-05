牛俊鹏：银行网络安全“守护神”

最近，41岁的牛俊鹏有点忙。

牛俊鹏是农业银行洛阳分行信息技术管理部的网络管理员，除了日常检查、维护全市86个营业网点和近50个自助网点的网络安全，前不久他刚刚开发了一套内部系统，目前正忙着接口调试。

进入农行洛阳分行工作的17年间，牛俊鹏从营业网点的出纳做起，干过会计、信贷等工作。他最得心应手的，还是现在的网络管理工作。

以前，银行都是人工记账，不利于市民跨行支付、结算。自2000年起，农行从市级开始逐级向省级、国家级联网。互联网时代，银行所有的业务都要通过网络提交至后台。网络是否畅通、安全，关系到银行是否能正常办理业务，关系到客户的资金是否安全。牛俊鹏的工作，就是守护银行的网络安全。

2006年，农行洛阳分行开始全国数据联网工作。当时，牛俊鹏在郊区支行工作，他要保证支行辖区内20多个网点的老系统正常运行，同时又要重新架设设备、网络改造、安装部署软件，确保两套系统顺利交接，实现每个网点的数据顺利传输到全国网络平台。联网期间，恰好赶上牛俊鹏新婚。

“工作量太大，只有亲自操作我才放心。”牛俊鹏说。新婚当天，他中午举行完仪式，顾不上脱掉西装，下午就重回工作岗位，最终在两个月内顺利完成联网任务。

踏实肯干、勤奋好学，牛俊鹏的工作得到了领导、同事的认可。

2016年3月，我市金融管理部门要求各个银行在办理个人理财、保险等业务时，对客户现场录音、录像。如果购买这套“双录系统”，需要近百万元。为了节省开支，在没有上级部门提供技术支持的情况下，牛俊鹏站了出来，挑起开发“双录系统”的重担。

“其实，开发系统并不是我的主要工作。既然有任务，咱就能担当。”牛俊鹏坦言，虽然此前开发过一些系统，但都没有这次时间紧、难度大，因此倍感压力。

压力大，也激发了他的干劲儿。白天，他在单位工作，晚上回家后继续加班，每天只休息两三个小时。仅仅10天，他就完成了系统的设计、开发、测试工作。

现在回想起来，牛俊鹏还挺佩服自己的。他顿了顿，意味深长地说：“可能是因为喜欢这份工作，所以想方设法干好，再苦再累也值。”（洛阳日报记者 朱艳艳 通讯员 孙雪芹）