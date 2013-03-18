对接“中国制造2025” “洛阳智造”行稳致远

“世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明，没有强大的制造业，就没有国家和民族的强盛。”这是国务院2015年印发的《中国制造2025》开篇的话。

对于洛阳来说，亦是如此。洛阳作为传统老工业基地，制造业对于洛阳发展至关重要。

近日，郑洛新“中国制造2025”试点示范城市群正式获批。这对洛阳意味着什么？获批背后，洛阳做了哪些努力？未来，洛阳如何探索走出一条河南乃至中西部地区制造业创新发展、转型升级的新型工业化道路？

高瞻远瞩 抢抓制造业发展历史机遇

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

为扎实推进制造强国战略实施，工信部于2016年2月启动了“中国制造2025”城市试点示范创建工作，计划通过3年至5年的工作，在全国率先建成一批新型制造业强市和强区，以点带面示范推广，加快制造业整体素质提升。试点示范创建工作启动之后，在全国各地掀起创建热潮。

“《中国制造2025》是我国制造业发展的纲领性文件，是我市制造业转型升级的指导性文件，试点示范的重要性不言而喻。”市工信委主任娄卷明表示。

试点示范，洛阳有基础

洛阳是我国“一五”期间重点建设的老工业基地，经过60多年的发展，现已成为工业基础雄厚、科技实力突出的现代化工业城市，是郑洛新国家自主创新示范区、中国(河南)自由贸易试验区的重要区域，先后获批国家小微企业创业创新基地城市示范、国家产融合作试点城市、国家新型工业化产业示范基地(节能环保装备、军民结合)等，成为河南省唯一的机器人及智能装备产业基地。

数据显示，去年洛阳规模以上工业企业实现增加值1418.7亿元，同比增长8.9%，居河南省第2位；规模以上制造业企业1676家，实现增加值1248.6亿元，占地区生产总值比重达33%。

试点示范，洛阳有优势

60多年来，洛阳制造业企业以追求卓越产品、服务国家战略为己任，努力攻克国家重大关键技术，先进装备制造、航空航天、新材料、电子信息等领域的诸多产品居国内先进水平，填补多项国家空白，取得了“洛阳浮法”等一系列重大技术发明成果，培育了“东方红”等一批享誉国内外的知名品牌。载人航天、“蛟龙”号载人潜水器、辽宁舰、高铁、国家大剧院、鸟巢等一大批国家重点工程中均有“洛阳制造”和“洛阳技术”助力。

中信重工研发制造的18500吨油压机、高速铁路无砟轨道铺设装备等一批填补国内空白的重大标志性产品和技术装备，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。一拖集团诞生了新中国第一台拖拉机、第一辆军用越野载重汽车，大型轮式拖拉机和柴油机已成为最具竞争力的民族品牌支柱产品。

试点示范，洛阳有需求

近年来，我市制造业自主创新“成绩单”令人瞩目，但与国内发达地区相比，我市制造业发展仍存在一些深层次矛盾和问题，产业层次低、初级产品多，资源消耗大、环境污染重，创新能力弱、转型发展慢等结构性矛盾日益凸显，迫切需要提升信息化、智能化、绿色化水平。