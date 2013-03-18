河科大教授魏世忠：四年内两次荣获国家科技进步奖二等奖

魏世忠（右）在指导团队成员 （资料图片）

眼下，不少高校已经快进入“暑假时间”，可在河南科技大学魏世忠教授博士团队的实验室里，依旧是一派繁忙景象。“科研工作没有假期”，20多年前，魏世忠给自己提出的这个要求，如今已经影响了团队里所有的科研人员，无论寒假还是暑假，他们的科研从未停歇。

作为河科大河南省耐磨材料工程技术研究中心主任，魏世忠是享受国务院特殊津贴的专家，也是“百千万人才工程”国家级人选、“国家有突出贡献中青年专家”。前不久，他还入选第九批河南省优秀专家。在这些专家称号的背后，是他迎难而上、从不放弃的科研精神。

16年执着探索，“炼”出风靡全国的耐磨件

魏世忠第一次站上国家科学技术奖励大会的领奖台，是2014年1月10日。那一天，由他主持的项目“高钒高耐磨合金及复合技术的工程化应用”获得2013年度国家科技进步奖二等奖，对他来说，这是对他和团队的莫大肯定。

这项普通人“读起来都拗口”的项目，是魏世忠及其团队16年来系统研究的成果，研究对象是以钒合金为主的耐磨材料。“中国是装备制造业大国，而耐磨材料是装备制造业重要的消耗材料。”魏世忠介绍，耐磨材料消耗量大，装备运行效率低，生产成本高，严重制约了中国装备制造业向大型化、高效化、连续化方向发展，如何延长耐磨材料的使用寿命，已经成为增强国家装备制造业整体竞争力的重要任务之一。

面对让整个行业发愁的难题，魏世忠及其团队选择迎难而上，开始了艰辛的探索。他们把目光锁定了钒，这种稀有金属质地坚硬，熔点很高，是国内外耐磨合金材料研究者关注的对象。

研究钒合金复合技术的“痛苦”过程，让他至今难忘。他回忆说，有一年的夏天特别热，50多个日夜里，他和同事们守着一个小炼钢炉，一炉接一炉地熔炼、浇铸，在汗流浃背间经历失败、期待、成功。在2009年年底，高钒高耐磨合金及其系列复合技术出炉了！

对装备制造业来说，这一技术大大延长了机械装备的使用寿命，提高了作业效率，具有重要的战略意义和广阔的市场前景。如今，这项技术已带动洛阳和河南的40多家耐磨材料企业快速发展，也让洛阳轧钢机耐磨件风靡全国。

从跟跑到领跑，创造多项大型铸锻件世界之最

今年1月9日，魏世忠再次站上了国家科学技术奖励大会的领奖台。这一天，由河科大和中信重工等单位联合承担的“重型装备大型铸锻件制造技术开发及应用”项目，荣获2016年度国家科技进步奖二等奖，魏世忠是项目的第一完成人。

“大型铸锻件是重大技术装备和重大工程必需的关键基础部件，使用过程中要求具备极高的可靠性，制造难度大。”魏世忠说，一直以来，我国装备制造业所需的重型装备大多是进口的二手设备，由于国外技术垄断及自主知识产权成果的缺乏，原有铸锻技术已不能满足我国重型装备发展的需求。

于是，魏世忠带领团队加入了研究重型装备大型铸锻件制造技术的队伍。这是一场世界级的“科研赛跑”，而且，跑道上已经有了不少先行者。一开始，魏世忠和同事们只能跟跑，为了赶上先行者，他们付出了比国外科研团队多几倍的努力。熬夜、加班成了魏世忠生活的常态，他戏称自己的日子是“白加黑”“5＋2”。

这些努力没有白费，跟跑渐渐成了并行。到后来，魏世忠及其团队创新性地开发出了大型铸锻件成型过程中的核心工艺，并与多家单位合作形成了大型铸锻件整套集成制造技术，在某些方面，成功抢占了大型铸锻件制造领跑位置。

如今，魏世忠的科研成果已应用到三峡工程、秦山核电站、红沿河核电站、巴西基诺水电站、聚实能源等重大工程上，而且创造了多项大型铸锻件的世界之最，如世界最大铸件油压机上横梁、世界最大自磨机端盖和球磨机齿圈等。这些产品不仅满足了我国装备制造业快速发展的需求，还成功为淡水河谷等世界矿业巨头、国家城市管廊等重大工程提供了配套设备。

培养人才，为自主创新提供更多力量

在20多年的科研道路上，魏世忠已经不记得遇到了多少拦路虎，在他眼中，没有不可能实现的目标，就看努力得够不够。“搞科研就不能怕困难，办法肯定比困难多，只要不怕辛苦，就能找到出路。”在魏世忠看来，做科学研究并不枯燥，那些新问题带来的挑战充满乐趣。

“高水平的科研成果，离不开优秀的团队和合作。我们的团队是多学科、紧密型的团队，是效率高、出成果快的团队。”说起与他一起奋战在科研一线的团队，魏世忠充满自豪。在他的带领下，这支团队立足中西部，面向全国，结合国家建设和中原经济区战略规划建设的需要，成为中原地区摩擦学与材料防护领域应用人才培养的重要基地。

科研的道路没有终点。收获了荣誉和掌声的魏世忠，如今正带领团队对洛阳巨大的钨钼资源深加工和新产品开发进行研究，通过解决传统钨钼合金晶粒粗大、第二相难控、致密性差、成型困难等问题，制备出新型钨钼合金，满足高端装备对高温耐磨材料的需求。他说，技术是不断进步的，希望通过自己的不懈努力，为我国的自主创新提供更多力量。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 王三良）