中国最长风电叶片“洛阳造”

83.6米长，竖立起来相当于30层楼的高度！近日，这支由中船重工第七二五研究所洛阳双瑞风电叶片有限公司自主研发生产的5兆瓦超大型风电叶片，从庞大的主模具上成功下线，一举打破中国最长风电叶片纪录，标志着该公司在超大型风电叶片制造技术上取得重大突破。

风电叶片是将风能转化为机械能的核心部件之一，也是获取较高风能利用系数和经济效益的基础构件，其设计、制造及运行状态的好坏直接影响整机的性能和发电效率，被喻为风机的“灵魂”。

近年，随着风机行业大型化趋势愈发明显，能否制造大型风电叶片被看作是企业技术实力的标志之一。随着叶片的大型化，材料也逐步升级。特别是由于风力发电机的单机功率不断增加，叶片长度也在不断加长，对材料的强度、重量和刚度等性能提出了更高要求，业内企业竞相开展相关研究，采用比重小、强度大的碳纤维复合新材料生产制造超大型叶片。

据了解，该风电叶片是洛阳双瑞风电公司自主研发制造的首型海上风电叶片产品，其研发生产过程凝聚了企业多年的技术经验，不但克服了设计、材料、工艺等一系列技术难题，也突破了业界公认的碳纤维大梁真空灌注关键技术瓶颈。

“这支风电叶片拿下了三个‘第一’。”洛阳双瑞风电公司相关负责人说，它不仅创造了我国风电叶片新的长度纪录，还拿下了5兆瓦单功率叶片长度的“世界之最”，其叶片主承力所用的大梁也是世界上最长的真空灌注碳纤维大梁，是企业强大技术实力的真实体现。

洛阳双瑞风电公司主要从事风力发电叶片、机舱罩、特种非金属制品的研发、生产和销售等。近年，该公司不断加大研发投入力度，在叶片的材料、工艺、制造、质量控制等方面居国内领先。其中，该公司2兆瓦叶片产品曾获得“国家重点新产品”称号，远销东南亚、北美及欧洲等地。

该风电叶片的下线，是洛阳双瑞风电公司继实现多型2兆瓦、3兆瓦风电叶片的研发和批量生产后，在风电技术领域的又一重大突破，未来将有力促进我国风电产业向大型化、绿色化方向转型升级。 （洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 王菲）