洛阳权威名师分析2017年河南高考作文

洛阳网讯 今日11时30分，2017年高考语文科目考试结束，考生们陆续走出考点。据了解，今年河南高考作文题出炉：

据近期一项对来华留学生的调查，他们较为关注的“中国关键词”有：一带一路、大熊猫、广场舞、中华美食、长城、共享单车、京剧、空气污染、美丽乡村、食品安全、高铁、移动支付。

请从中选择两三个关键词来呈现你所认识的中国，写一篇文章帮助外国青年读懂中国。要求选好关键词，使之形成有机的关联；选好角度，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不少于800字。

您觉得今年的河南高考作文题如何？是不是现在正在琢磨怎么写？来看看洛阳教育界名师的解析吧：

秦恺(洛阳外国语学校高中语文教研组组长)：2017年河南高考作文，是典型的任务驱动型作文，考生审题没有太大难度。难点在于选择关键词，并使之形成有机关联。选择哪几个词，显示了考生的个性和价值判断；如何解读关键词，体现了考生的境界和材料积累。

审题的关键是对关键词进行分类，如文化名片类(大熊猫、长城、广场舞、京剧、美丽乡村、中华美食等)；科技创新类(共享单车、高铁、移动支付等)；社会问题类(空气污染、食品安全)；国家战略类(一带一路)。清晰的分类，显示逻辑的清晰。

立意是此次高考作文比拼的关键。考生在对关键词进行分类的基础上，要作出自己的价值选择：是向外国青年介绍文化名片，展示科技成就，探讨社会问题，还是展示国家战略？讲成就，彰显国家自豪；说问题，展现国家自信。借助高考，全面表达中国崛起。考生的认识有这个高度，才能写出有情怀的文章。

在构思时，如何串联几个关键词是有难度的。考生可以选择两三个点，整体体现中国印象、中国特色、中国变化；也可以用一个时间轴观念，谈中国的过去、现在、未来。

在选择文体时，考生可以选择熟悉的议论文，也可以写记叙文，如用高铁上的中国之旅，串联起几个关键词。书信体也不失为一种好的选择，直接以外国青年为写作对象，有明确的读者意识。

王恺(市八中语文高级教师)：我认为从今年的题目来看，高考作文在向创意写作靠拢。要求考生从十几个热点词中选择三个来写，与往年北大培文杯创意写作大赛的题目非常类似，给考生发挥的空间较大。以往的高考作文学生多会写议论文，今年如果写记叙文，也很容易出彩。

袁庆昭(洛阳理工学院附中语文教研组组长)：今年的高考作文题给人很强烈的似曾相识之感。在2017年的《语文考试说明》中，关于作文的“样题示例”选用的唯一一篇作文就是2011年全国高考新课标卷作文有关“中国崛起”的材料。今年的高考作文，除了内容更丰富，要求更具体，几乎就是上述试题的翻版。考生平时只要不是“两耳不闻窗外事”，写作文时都会有话可说。

郭战利(市二中语文教研组组长)：2017年河南高考作文有两大特点：第一，相较于最近三年作文材料聚焦具体的人、事，今年的作文材料关注时代进步、传统文化、国家发展，格局更大，引导考生关心天下事。第二，审题难度较低，写跑题较难，出彩也难。命题人意图明确，就是让考生推介中国，但如何选择关键词，并使其形成有机关联，需要考生有较强的思辨能力。（来源：洛阳晚报教育周刊）