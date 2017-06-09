电影是一门艺术，而艺术则源于生活。在浩如烟海的电影中，其实有许多电影剧情和我们身边的故事惊人的相似。只是相似的故事，不同的主角。今天小编就帮你盘点那些与电影剧情神相似的洛阳故事，让你大片、故事两不误。快来看看，在我们身边到底上映了哪些经典大片！

《摔跤吧！爸爸》

《摔跤吧！爸爸》剧照

《摔跤吧！爸爸》初期排片不佳，表明它并不被看好。但随着评分、口碑、上座率暴涨，《摔跤吧！爸爸》用事实证明一个道理：唯有好电影，才可触碰心灵。目前，《摔跤吧！爸爸》票房已过10亿元人民币，成为中国有史以来票房最高的非好莱坞电影。翻滚吧！那些偷票房的国产烂片。

在洛阳，也有几个练习女子自由式摔跤的姑娘，她们和电影中的女主角一样，用汗水追逐着光荣与梦想。

今天，小编带你看看《摔跤吧！洛阳姑娘》

先看看对比照：左图是李硕琦 右图是电影女主角

4年前的夏天，当12岁的李硕琦站在市体育运动学校众多教练面前时，她的摔跤潜质令人惊喜。(和女主角一样的天赋异禀)

为了练摔跤，进入市体校一个月后，李硕琦主动告别了自己的马尾辫，“长头发直接推成寸头，出汗再多也不怕了”。(一样为了摔跤剪短发)

进入市体校半年后，李硕琦就代表学校参加了省级比赛。2014年10月，表现优异的她被省队选中，到郑州训练。如今进省队将近3年，节假日似乎远离李硕琦的生活，由于大年初一也要训练，她已经两年春节没回家了。上个月，她在河南省自由式摔跤锦标赛中获得了女子63公斤级的冠军，这已是她第五次获得该级别比赛的省冠军了。(同样成为省级冠军了，下一步就是全国赛夺冠)

“摔跤很有乐趣，训练虽苦，可心里舒服。”李硕琦说，“我的目标是拿到国际比赛的奖牌，只要努力，这个目标就不远。”(共同的目标：希望在世界比赛中拿奖牌)

除了李硕琦，还想了解其它摔跤姑娘请点击>>>《摔跤吧！洛阳姑娘》

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