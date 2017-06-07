唐三彩生动地展示了大唐王朝在丝绸之路上与其他各大文明之间千丝万缕的联系，体现了一个民族在生命力旺盛时期所洋溢的蓬勃朝气和高度自信。本文介绍的3件三彩文物，是大唐王朝对外频繁交往的真实写照。

唐三彩龙首杯

该文物为洛阳博物馆收藏。杯身呈龙首状，上饰鳞纹，龙口衔一花枝搭于杯沿以充把手，施黄、绿、白三色釉。唐代以兽首为盛器的原型，来源于希腊人称之为“来通”这一器类。“来通”角杯下端有短流或泄水孔，饮酒时酒从中流出，注入饮者口中，这与中国传统饮酒的习惯不同。传入中国后，在和田和内地都有流行。进入唐代，“来通”逐步向杯形器转化。该三彩龙首杯，兽首已无泄水孔，且从龙口伸出花枝形成把手，实际已成为杯。