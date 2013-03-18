桓王伐郑失败 周王室渐衰微

核心提示

公元前770年，周平王东迁，定都洛邑，史称东周。诸侯国中郑国日益强盛，国君郑庄公不把周王室放在眼里，周桓王联合部分诸侯国讨伐郑国，却被郑国军队击退，双方最终握手言和。因此次讨伐失利，周天子地位一落千丈，越来越为各方诸侯所轻视，诸侯争霸局面逐渐形成。

1、讨伐失利，周王室一落千丈

公元前770年，周平王将国都从镐京东迁至洛邑。周王室东迁后，作为王室屏障的诸侯国主要有晋国、郑国、西虢、申国、吕国等，但伴随其各自国内形势的变化，还有能力拱卫周王室的只剩下郑国和西虢。

公元前743年，郑国新国君郑庄公即位，他采取远交近攻策略，结交齐国和鲁国，进攻陈国、宋国等，积极对外扩张。由于不断取得战争胜利，郑国如日中天，郑庄公不将周天子放在眼里。

周平王决定削弱郑庄公作为卿士的权力，将卿士的部分权力分给西虢国国君虢公忌父，但不慎走漏消息。郑庄公气势汹汹到洛邑质问周平王，周平王赶紧否认此事，但郑庄公依然怒气不消。为了表明诚意，双方采用了“周郑交质”的办法，即周平王的儿子姬狐到郑国做人质，郑庄公的儿子姬忽到洛邑做人质。

洛阳市城隍文化研究会会长、《洛阳战争史话》主编张宪通表示，堂堂周天子居然和诸侯交换人质，这让很多诸侯更加轻视周王室。

周平王去世时，周平王长子姬泄父已经去世，由姬泄父的儿子姬林即位，是为周桓王。周桓王对长辈们所受屈辱牢记在心，他大胆削弱郑庄公的权力。郑庄公一怒之下派人抢收洛邑周围的庄稼，周桓王当年不得不向诸侯借粮度日，周王室与郑国的矛盾日渐激化。

公元前707年，打算彻底解决问题的周桓王率领手下和卫国、陈国、蔡国等国军队一同出兵讨伐郑国，分左、中、右三军到达公式(xū)葛(今河南长葛)，郑庄公认真分析局势，命郑国军队果断出击，率先击溃联军左翼的陈国军队，情急之下周桓王亲自参加战斗，不幸肩膀中箭，士气受挫，只得带领军队且战且退，脱离战斗。考虑到周天子的地位，郑庄公随后派人向周天子赔礼道歉，周王室联军也无力再战，双方握手言和。讨伐战争以周王室权威扫地而告终，从此地位一落千丈。

2、内“消”外“长”，宗法制难以为继

不少学者认为，周王室在诸侯中失去权威，虽然与公式葛之战失利有关，但更重要的是作为周王室重要支撑的分封制和宗法制不同程度出现问题。

西周初期，分封诸侯起到了稳定政权的作用。平王东迁以后，周王室将东部王畿大部分地区陆续封赐给郑、卫等国和追随平王的一些贵族大臣，以此作为对他们挽救王室的报酬，并寻求他们继续支持，西部王畿则渐为秦国蚕食。周王室在平王东迁以后，实力迅速下降，已经逐渐失去了进行分封的土地，两手空空，分封制显然难以为继。

此外，作为分封制基础的宗法制，此时也遭到破坏。西周时期基本上遵循了嫡长子继承制这一宗法制基本原则。然而到了两周交替之际，周幽王废嫡立庶，带头破坏嫡长子继承制，由此引发西周末年一系列动荡。受此影响，平王东迁之后各诸侯国的嫡庶斗争也尖锐起来，郑国有共叔段与其兄郑庄公争夺国君之位，卫国有州吁袭杀其兄卫桓公夺取国君之位等。

宗法制的权威性受到挑战，靠分封制和宗法制树立起来的周天子权威也理所当然跌落下来，也导致东迁后的周王室经常出现庶孽之乱，每次都需要一定时间方能平定，其中影响较大的有周惠王时的王子颓之乱、周襄王时的王子带之乱、周悼王和周敬王时的王子朝之乱。

频繁的内乱让危机四伏的东周王室雪上加霜，愈加衰微。诸侯、贵族乃至普通百姓对此都习以为常，见怪不怪，多种因素影响下，“礼乐征伐自天子出”逐渐变为“礼乐征伐自诸侯出”。

3、庄公有为，历史上却常有偏见

易中天在《易中天中华史：从春秋到战国》中提到：“郑庄公是春秋最早的牛人，之后才轮到齐桓和晋文。他即位时，郑立国不过半个世纪，然而在他掌权的四十三年间，郑却崛起为中原第一大国。”

历史上真实的郑庄公，如易中天所说，是一个极富谋略、大有作为的政治家。按照国土面积和人口数量的标准，郑国只是一个小国和弱国，但是在郑庄公治下，郑国军队进攻陈国、抵御北戎，进兵伐宋，击败周王室组织的联军，攻必克，战必胜，使得郑国空前强盛；郑庄公十分富有战略眼光，虽然击败了周王室联军，但马上派大臣带礼物向周桓王道歉，避免出现更大的矛盾和战争；郑庄公也知人善任，当时的郑国不仅有颍考叔等贤臣，原繁、高渠弥、祝聃等猛将，还有祭仲等综合性人才，郑国的安定和兴盛为中原地区的发展作出了贡献。

然而，郑庄公对待兄弟和周天子的方式与传统儒家思想相悖，长期以来被扣上了“虚伪狡诈、桀骜不驯”等帽子，清代马骕(sù)所撰《左传事纬》更称郑庄公为“千古罪人”。仅从郑庄公对弟弟共叔段欲擒故纵一事来评价郑庄公的文学批评、历史演义也加深了这种偏见，如影响极大的《古文观止》一书前两篇分别是《郑伯克段于鄢》和《周郑交质》，吴楚材、吴调侯在评注中提到“(郑庄公)以兵机施与骨肉，真残忍之尤”，历史演义小说《东周列国志》中提到：“庄公养成段恶，以塞姜氏之口，真千古奸雄也。”（洛阳日报记者 苏楠）