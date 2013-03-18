·涧西一社区有位“好老师” 带领大家快乐健身

辛少云在表演长绸柔力球

亮相人物：涧西区武汉路办事处武汉路社区居民辛少云

亮相缘由：坚持12年免费教居民跳佳木斯操、打柔力球

“我们社区有位叫辛少云的居民，每天早上免费教大家跳佳木斯快乐舞步健身操(简称佳木斯操)、打柔力球，坚持了十几年，我们特别感动。”近日，涧西区武汉路社区居民王立英拨打本报热线，给记者讲了这么一件事儿。昨日上午，《洛阳晚报》记者找到了69岁的辛少云，说起这事儿，她直说“没啥”。

为锻炼身体，她退休后开始跳操、打球

昨日上午，辛少云在教队员练习打柔力球。“这是长绸柔力球，打起来长绸随着球一起飞舞，非常好看。”辛少云笑着说，眼下，她正带着武汉路社区柔力球表演队加紧训练，准备参加本月中旬的演出。

在辛少云看来，打柔力球可以锻炼全身，手、脑、眼协调配合，对身心有益。“退休后，为了锻炼身体，我练过太极拳和太极剑，后来由于膝盖不舒服就放弃了。”辛少云说，有了电脑之后，她通过网上视频学习佳木斯操和柔力球，觉得比较适合中老年人练习。“通过跳操和打球，我的身体逐渐硬朗起来，就想把这一收获分享给社区更多居民。”辛少云是这样说的，也是这样做的。

坚持免费带“学生”，大家一起快乐健身

从2005年开始，辛少云每天早上都到位于涧西区汉口路的河柴文化广场跳佳木斯操、打柔力球。

“刚开始只有几个人跟着我跳，后来加入的人越来越多。”辛少云说，现在跳佳木斯操的有五六十人，打柔力球的有近20人。

49岁的王立英是武汉路社区柔力球表演队队员，她跟着辛少云学习柔力球已有近两年时间。“辛老师一直是免费教，包括音响用电的费用，都是自己承担。”王立英说，不少人曾建议辛少云适当收点儿费，但是她总是拒绝。

“我就是想带着大家一起玩儿，不为赚钱，不能收费。”辛少云说，看到大家通过跳操、打球收获了快乐和健康，她就很开心。

这么多年的健身体会，让辛少云对锻炼方式有着独到的见解：佳木斯操融合了体育、舞蹈、健美操等多种运动形式，特别适合中老年人；柔力球除了健身和竞技外，还可以作为表演的手段，单人、双人及多人可以在音乐的伴奏下，进行各种优美的表演，因此柔力球可以最大限度地满足不同层次、不同需求的锻炼者。她希望能有更多的人加入锻炼身体的队伍，快乐健身，快乐生活！（洛阳晚报记者 余子愚 文/图）