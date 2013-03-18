洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳天气：今天白天全区晴天到多云 气温17℃到30℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-07 09:09
分享到：

　　一场雨下过，天气凉爽了许多，昨天，阳光明媚却不火辣，风儿也温柔了许多。最近，最牵动人心的莫过于一年一度的高考，今天是高考第一天，据中国天气网称，今天全国无强降水。就我市而言，白天以晴天为主，若是哪里悄悄落了雨，那应该是老天馈赠给考生的“消暑礼物”吧。

　　市气象台预计，今天白天全区晴天到多云，下午到夜里局地有阵雨，偏南风2级到3级，气温17℃到30℃；明天多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温18℃到28℃。

　　回顾近段时间的天气，气温仿佛坐上了过山车，我们刚刚适应夏天的节奏，一股冷空气就杀了过来。今天，虽然最高气温再度蹿至30℃，但最低温度只有15℃，昼夜温差较大。明天，最高气温又将回落，这对考生们来说是个好消息。

　　气温回升，蚊子又开始“猖狂作案”了。什么样的人比较招蚊子？有人说与人的血型有关，也有人说与人的体温有关。近日，网上开始流传一个有趣的说法，说的是穿深色衣服的人更招蚊子。

　　这种说法究竟是真是假？小记搜集了相关新闻，发现央视财经频道《是真的吗》栏目曾对此进行求证，主持人准备了两箱不携带有害病菌、不传播疾病的蚊子进场，让两名嘉宾在双手上分别戴一只深紫色手套和一只银色手套，然后将双手都伸进蚊箱，短短几秒钟，深紫色手套上就落了20多只蚊子，而银色手套上仅有6只。为了验证结果的准确性，栏目组反复求证，结果每次答案都相同。

　　夏天应该多穿什么颜色的衣服，想必您一定清楚了吧！（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：马佳佳]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·涧西一社区有位“好老师” 带领大家快乐健身
  • ·洛阳一男婴突然窒息 好心司机火速将其送到医院
  • ·高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生走进考场
    		•
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
        转眼进入6月，天气早在5月中下旬已开始炎热，随着高考的结束，暑期旅游高峰也将到来。目前，洛阳旅游市场有...
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
  • ·领养台：带萌萌的它回家吧
    •  
    		 
    新闻排行
  • 栾川县大南沟村：满族风情浓 特色引游客
  • 洛阳：实施八大重点项目 促进城乡文化...
  • “洛阳造”无人驾驶拖拉机畅销国内市场
  • 高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生...
  • 洛阳8件民生实事提前完成
  • 洛阳：守正出奇 建设国际文化旅游名城
  • 高考老照片：那是我们逝去的青春
  • 直击洛阳2017高考第一天
  • 机动车车牌号服务新举措陆续在洛阳落...
  • 2017年河南高考作文题出炉
    		•
    百姓呼声
    哺乳期间单位无理由停缴员工社保，怎么办
    市交通局：207国道偃师段已经可以通行
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    高考第一天随拍

    长城

    爱心助考 为洛阳人点赞

    凯撒宫消失了
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605