洛阳天气：今天白天全区晴天到多云 气温17℃到30℃

一场雨下过，天气凉爽了许多，昨天，阳光明媚却不火辣，风儿也温柔了许多。最近，最牵动人心的莫过于一年一度的高考，今天是高考第一天，据中国天气网称，今天全国无强降水。就我市而言，白天以晴天为主，若是哪里悄悄落了雨，那应该是老天馈赠给考生的“消暑礼物”吧。

市气象台预计，今天白天全区晴天到多云，下午到夜里局地有阵雨，偏南风2级到3级，气温17℃到30℃；明天多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温18℃到28℃。

回顾近段时间的天气，气温仿佛坐上了过山车，我们刚刚适应夏天的节奏，一股冷空气就杀了过来。今天，虽然最高气温再度蹿至30℃，但最低温度只有15℃，昼夜温差较大。明天，最高气温又将回落，这对考生们来说是个好消息。

气温回升，蚊子又开始“猖狂作案”了。什么样的人比较招蚊子？有人说与人的血型有关，也有人说与人的体温有关。近日，网上开始流传一个有趣的说法，说的是穿深色衣服的人更招蚊子。

这种说法究竟是真是假？小记搜集了相关新闻，发现央视财经频道《是真的吗》栏目曾对此进行求证，主持人准备了两箱不携带有害病菌、不传播疾病的蚊子进场，让两名嘉宾在双手上分别戴一只深紫色手套和一只银色手套，然后将双手都伸进蚊箱，短短几秒钟，深紫色手套上就落了20多只蚊子，而银色手套上仅有6只。为了验证结果的准确性，栏目组反复求证，结果每次答案都相同。

夏天应该多穿什么颜色的衣服，想必您一定清楚了吧！（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）