瀍河区：筑牢安全防线 谋求长远发展

今年以来，瀍河区委、区政府高度重视安全生产工作，牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实国家、省、市关于加强安全生产工作的各项部署，深刻学习领会习近平总书记、李克强总理关于安全生产的一系列重要指示批示精神，以“一杜绝三下降”为终极目标，紧紧围绕“抓基层打基础、重排查治隐患、明责任严考核”的工作思路，狠抓各项安全措施落实，筑牢安全生产“五道”防线(即思想防线、责任防线、风险防线、保障防线和应急防线)，全区安全生产形势持续稳定向好，为区域经济发展提供了安全稳定的社会环境。区政府2014年度、2015年度、2016年度连续被省政府安委会表彰为“安全生产先进单位”。

1、强措施重落实 筑牢思想防线

安全生产是政治工程、生命工程、民生工程。瀍河区委、区政府始终把筑牢安全生产防线，确保人民群众生命财产安全作为最高目标，把安全生产摆在高于一切、重于一切的位置，时刻绷紧“安全发条”，以坚决的态度、有力的举措，推动安全发展。在思想认识上做到“三个必须”：

必须树立“生命第一、安全第一”的理念。时刻绷紧“安全生产”这根弦不放松，时刻坚守安全生产“红线”不放松，站在对党的事业负责、对人民福祉负责的高度，深刻认识安全生产的重要意义。绝不搞降低安全标准、违反安全规定的所谓“一站式服务”，任何时候、任何地方、任何理由，都不逾越安全红线，用心、用脑、用力地紧抓安全生产不放松。

必须树立“安全生产工作始终坚持从零开始”的理念。安全生产是人命关天的大事，不重视安全就是最大的不安全，必须坚持只有起点没有终点的工作思想，以零隐患、零事故为追求目标，以最严格的要求落实安全生产责任，以最严厉的手段深化隐患整改，以最有效的措施营造浓厚氛围。面对新形势，新挑战，切实做到警钟长鸣，常抓不懈。

必须树立如履薄冰的精神理念。时刻牢记保安全就是保稳定、保安全就是促发展,安全生产工作任何时候都不能疏忽，谨记事故就在身边、事故就在瞬间的教训，要克服麻痹思想，从小事做起，忠于职守、以身作则、尽心尽责做到安全生产每一天。要有如临深渊、如履薄冰的心态，认真抓好每项安全生产工作。

2、强机制重关键 筑牢责任防线

血的教训警醒我们，安全生产既要防“天灾”，更要防“人祸”，最大的“人祸”莫过于责任体系的缺失和责任的不落实。“适应新常态，构筑新优势，展现新作为，创造新业绩”，是实现瀍河区安全生产良好态势的关键所在。

深化长效机制建设。区委、区政府制定了《关于进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的意见》，在落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的基础上，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，努力构建横向到边、纵向到底，各司其职、各负其责的安全工作新格局。

加强各级组织领导。该区统筹安全生产与经济社会同步、协调发展，党委、政府主要负责人履行本地安全生产工作第一责任人的责任，及时研究解决事关安全生产发展的重大政策和问题，推进安全生产责任区、乡(办)、村(居)“三级五覆盖”和企业“五落实五到位”。强化对安全生产工作的组织领导和指导协调，不断提升安全生产监管能力。

加强中心组学习。围绕《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，自觉把思想和行动统一到党中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的工作部署上来，准确把握安全生产领域改革发展大方向，坚守一条红线，把握两个导向，坚持五项原则，健全落实安全生产责任制，大力推进依法治安，深入开展安全生产检查整治，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。