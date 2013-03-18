洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区：筑牢安全防线 谋求长远发展

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 09:11
分享到：

　　今年以来，瀍河区委、区政府高度重视安全生产工作，牢固树立安全发展理念，认真贯彻落实国家、省、市关于加强安全生产工作的各项部署，深刻学习领会习近平总书记、李克强总理关于安全生产的一系列重要指示批示精神，以“一杜绝三下降”为终极目标，紧紧围绕“抓基层打基础、重排查治隐患、明责任严考核”的工作思路，狠抓各项安全措施落实，筑牢安全生产“五道”防线(即思想防线、责任防线、风险防线、保障防线和应急防线)，全区安全生产形势持续稳定向好，为区域经济发展提供了安全稳定的社会环境。区政府2014年度、2015年度、2016年度连续被省政府安委会表彰为“安全生产先进单位”。

　　1、强措施重落实 筑牢思想防线

　　安全生产是政治工程、生命工程、民生工程。瀍河区委、区政府始终把筑牢安全生产防线，确保人民群众生命财产安全作为最高目标，把安全生产摆在高于一切、重于一切的位置，时刻绷紧“安全发条”，以坚决的态度、有力的举措，推动安全发展。在思想认识上做到“三个必须”：

　　必须树立“生命第一、安全第一”的理念。时刻绷紧“安全生产”这根弦不放松，时刻坚守安全生产“红线”不放松，站在对党的事业负责、对人民福祉负责的高度，深刻认识安全生产的重要意义。绝不搞降低安全标准、违反安全规定的所谓“一站式服务”，任何时候、任何地方、任何理由，都不逾越安全红线，用心、用脑、用力地紧抓安全生产不放松。

　　必须树立“安全生产工作始终坚持从零开始”的理念。安全生产是人命关天的大事，不重视安全就是最大的不安全，必须坚持只有起点没有终点的工作思想，以零隐患、零事故为追求目标，以最严格的要求落实安全生产责任，以最严厉的手段深化隐患整改，以最有效的措施营造浓厚氛围。面对新形势，新挑战，切实做到警钟长鸣，常抓不懈。

　　必须树立如履薄冰的精神理念。时刻牢记保安全就是保稳定、保安全就是促发展,安全生产工作任何时候都不能疏忽，谨记事故就在身边、事故就在瞬间的教训，要克服麻痹思想，从小事做起，忠于职守、以身作则、尽心尽责做到安全生产每一天。要有如临深渊、如履薄冰的心态，认真抓好每项安全生产工作。

　　2、强机制重关键 筑牢责任防线

　　血的教训警醒我们，安全生产既要防“天灾”，更要防“人祸”，最大的“人祸”莫过于责任体系的缺失和责任的不落实。“适应新常态，构筑新优势，展现新作为，创造新业绩”，是实现瀍河区安全生产良好态势的关键所在。

　　深化长效机制建设。区委、区政府制定了《关于进一步落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的意见》，在落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的基础上，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，努力构建横向到边、纵向到底，各司其职、各负其责的安全工作新格局。

　　加强各级组织领导。该区统筹安全生产与经济社会同步、协调发展，党委、政府主要负责人履行本地安全生产工作第一责任人的责任，及时研究解决事关安全生产发展的重大政策和问题，推进安全生产责任区、乡(办)、村(居)“三级五覆盖”和企业“五落实五到位”。强化对安全生产工作的组织领导和指导协调，不断提升安全生产监管能力。

　　加强中心组学习。围绕《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，自觉把思想和行动统一到党中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展的工作部署上来，准确把握安全生产领域改革发展大方向，坚守一条红线，把握两个导向，坚持五项原则，健全落实安全生产责任制，大力推进依法治安，深入开展安全生产检查整治，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·涧西一社区有位“好老师” 带领大家快乐健身
  • ·洛阳一男婴突然窒息 好心司机火速将其送到医院
  • ·高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生走进考场
    		•
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
        转眼进入6月，天气早在5月中下旬已开始炎热，随着高考的结束，暑期旅游高峰也将到来。目前，洛阳旅游市场有...
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
  • ·领养台：带萌萌的它回家吧
    •  
    		 
    新闻排行
  • 栾川县大南沟村：满族风情浓 特色引游客
  • 洛阳：实施八大重点项目 促进城乡文化...
  • “洛阳造”无人驾驶拖拉机畅销国内市场
  • 高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生...
  • 洛阳8件民生实事提前完成
  • 洛阳：守正出奇 建设国际文化旅游名城
  • 高考老照片：那是我们逝去的青春
  • 直击洛阳2017高考第一天
  • 机动车车牌号服务新举措陆续在洛阳落...
  • 2017年河南高考作文题出炉
    		•
    百姓呼声
    哺乳期间单位无理由停缴员工社保，怎么办
    市交通局：207国道偃师段已经可以通行
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    高考第一天随拍

    长城

    爱心助考 为洛阳人点赞

    凯撒宫消失了
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605