洛阳俩市民同一天里均遭遇高空坠物 法律责任该如何界定

“没有办法，咱只能自认倒霉。”5日，涧西区的李先生和西工区的陈女士均在小区里遭遇高空坠物，虽然一个是被砸伤了头，一个人的爱车“破了相”，可他们发出了类似感慨。说起高空坠物带来的隐患，晚报也曾多次报道过，然而类似事件仍时有发生。遇见高空坠物真的就只能“认栽”吗？昨日，记者就此进行了采访。

夜晚走在小区里，突然一块硬物砸伤了他的头

昨日上午，当记者联系上李先生时，他正在家中休息。因为头部被“天外来物”砸伤，他只好向单位请假。

30多岁的李先生家住涧西区河洛世家小区，5日22时许，他下楼外出，边走边打电话，当走到接近主干道的一栋楼时，突然从天空掉下一块硬物正砸在他的头顶上，疼得他瞬时蹲在地上。

“我打完110等待民警时找了找砸住我的东西，可因为附近光线太暗一直没找到。”李先生说，据他猜测，楼上住户抛下的像是个易拉罐大小的瓶子，不过不像是玻璃瓶。出于愤怒，他打电话报警时特意提高了嗓门儿。

李先生说，民警赶来初步了解事情原委后将他带回派出所作笔录，尔后又送他到医院包扎伤口，并建议他起诉整栋楼的业主。“打官司耗时费力又花钱，再加上我的伤势不算大，只能自认倒霉了。”李先生说。

楼上阳台墙体脱落，爱车“破了相”

无独有偶。5日，家住西工区市委家属院的陈女士也有类似的遭遇，只不过受伤的是她的爱车。

陈女士所在的小区停车位一直比较紧张。没有车位时，部分业主只得将车停在紧贴楼栋墙体的区域，车子上方正是各家住户的阳台。事发时，陈女士的车就紧贴着楼栋停放。

当日18时许，陈女士去开车时，发现爱车车头上面落满了大大小小的水泥块和一些铁架子，车子风挡玻璃、倒车镜、叶子板等部位“破了相”，陈女士见状第一时间想到了墙体脱落。

“我抬头一看，果然是墙体脱落，3楼住户家的阳台下面少了一大块水泥，我的车子正好在下面。”陈女士说，拨打110报警后，民警帮其找来了这户60多岁的女业主。不过，让她感到无奈的是，该业主认为墙体脱落并非她的主观行为，无须担责。

“民警提议协商解决，可最终我们也没协商出啥结果。”陈女士说。

高空坠物，如果无法确定具体侵权人，涉事楼栋全体住户都可能担责

记者上网搜索发现，各地关于高空坠物致人伤亡或财物受损的报道，处理起来都比较麻烦。那么，市民遇到高空坠物且人身或财物受损时，该如何应对呢？

重庆路派出所民警说，他们在接到高空坠物事件报警后，如果坠物来源不明，一般会通过调取监控、上楼走访等方式调查，致人身或财物受损的多会先行调解，调解不成则建议涉事方诉求法律途径解决。

河南瀚冶律师事务所主任张新建说，高空坠物，无论是故意还是意外都被认定是一种侵权行为。致人重伤或死亡，还可能构成刑事犯罪，应当由坠物所有人或者使用者来承担，即使有些坠物并非人为，责任人也要担责。

另外，根据侵权责任法第八十七条规定，如果无法确定具体侵权人，涉事楼栋全体住户均存在加害可能性，应承担补偿责任；如果业主能将责任人找出来，则让其承担全部责任。同时，还应该追究相关单位或者相关管理部门的责任。

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高空坠物砸伤路人遭集体起诉

两楼层住户被判赔1.3万余元

据中新网报道2012年4月5日，新疆男子丁某路过一栋居民楼时，被突然掉下来的装有玻璃瓶的一袋垃圾砸伤，致使其头部、眼睛、脸部多处被划伤，花去医疗费1万余元。由于不能确定是从哪一层扔下来的垃圾，他将二至五层的居民全部告上法庭，要求赔偿各项损失。后经法院审理认为，二层、五层住户能够拿出证据证明自己不是侵权人，证据确凿，事实清楚，排除侵害嫌疑；三层、四层住户虽否认自家坠物致伤丁某，但并未提供相关证据证明。根据过错推定原则及侵权责任法相关规定，判决该两楼层住户共承担医疗费、误工费、交通费等各项费用共计1.3万余元，案件受理费由两楼层住户各承担一半。（洛阳晚报记者 张庆旭 通讯员 任浩）