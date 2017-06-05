洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊川：切断“贪腐小径” 畅通“阳光大道”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 08:56
分享到：

　　前不久，因在危房改造、村务公开等工作中存在违纪问题，伊川县纪委给予3个镇8个村的15名村干部党纪处分。这是该县深入开展“四查四促”专项行动取得的又一成效。

　　“我们通过下好‘五步棋’，揪出了一批侵害群众利益的‘贪懒虫’。”伊川县委常委、县纪委书记任晓平说。

　　今年2月，伊川县启动“四查四促”专项行动，大力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。其间，该县把畅通线索收集渠道、建立完善工作台账、落实监督检查机制、认真查处整改问题、严肃追究问责作为专项行动的抓手，也称作“五步棋”，以此切断各个角落的基层微权“贪腐小径”。

　　下好了这“五步棋”，让一批侵害群众利益的不正之风和腐败问题浮出水面。据介绍，截至目前，伊川县各级各部门共收集问题线索131个，其中涉农资金方面线索56个，“吃拿卡要”方面线索2个，懒政怠政方面线索50个，村务公开方面线索23个。共查处问题80个，组织处理86人，党政纪处分60人。

　　“光切断‘贪腐小径’不行，还必须畅通‘阳光大道’。”任晓平说，伊川县通过建好公共资源公开公平公正交易平台来畅通“阳光大道”。

　　2015年，伊川县投资500万元建成了公共资源交易中心，将财政、国土、住建等部门的政府采购、土地矿产交易、建设工程交易、产权交易等业务全部整合到公共资源交易平台，实现了受理登记、信息发布、时间场所安排、专家抽取、资料保存、电子监察监控“六统一”，也确保了交易过程的全程透明。

　　公共资源交易平台，正在向农村延伸。据介绍，作为全市首家农村产权交易中心，伊川县农村产权交易县级平台搭建、交易规则制定、交易网站上线等工作目前也已基本完成。该平台的建设，将对农村土地经营权、林地使用权、林木所有权、村集体经济组织“四荒地”使用权、养殖水面经营权等11项交易活动进行鉴证。

　　“切断为腐败土壤输送养分的‘小径’，畅通公开公平公正交易的‘大道’，将公共资源、项目、资金和公共权力置于阳光下，让基层微权腐败无处藏身。”任晓平表示，伊川县还将通过开展脱贫攻坚作风纪律专项督查、懒政怠政专项治理等举措，持续深化“四查四促”专项行动，让侵害群众利益的不正之风和腐败问题没有市场。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 周中强）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·涧西一社区有位“好老师” 带领大家快乐健身
  • ·洛阳一男婴突然窒息 好心司机火速将其送到医院
  • ·高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生走进考场
    		•
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
        转眼进入6月，天气早在5月中下旬已开始炎热，随着高考的结束，暑期旅游高峰也将到来。目前，洛阳旅游市场有...
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
  • ·领养台：带萌萌的它回家吧
    •  
    		 
    新闻排行
  • 栾川县大南沟村：满族风情浓 特色引游客
  • 洛阳：实施八大重点项目 促进城乡文化...
  • “洛阳造”无人驾驶拖拉机畅销国内市场
  • 高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生...
  • 洛阳8件民生实事提前完成
  • 洛阳：守正出奇 建设国际文化旅游名城
  • 高考老照片：那是我们逝去的青春
  • 直击洛阳2017高考第一天
  • 机动车车牌号服务新举措陆续在洛阳落...
  • 2017年河南高考作文题出炉
    		•
    百姓呼声
    哺乳期间单位无理由停缴员工社保，怎么办
    市交通局：207国道偃师段已经可以通行
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    高考第一天随拍

    长城

    爱心助考 为洛阳人点赞

    凯撒宫消失了
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605