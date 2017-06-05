伊川：切断“贪腐小径” 畅通“阳光大道”

前不久，因在危房改造、村务公开等工作中存在违纪问题，伊川县纪委给予3个镇8个村的15名村干部党纪处分。这是该县深入开展“四查四促”专项行动取得的又一成效。

“我们通过下好‘五步棋’，揪出了一批侵害群众利益的‘贪懒虫’。”伊川县委常委、县纪委书记任晓平说。

今年2月，伊川县启动“四查四促”专项行动，大力整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题。其间，该县把畅通线索收集渠道、建立完善工作台账、落实监督检查机制、认真查处整改问题、严肃追究问责作为专项行动的抓手，也称作“五步棋”，以此切断各个角落的基层微权“贪腐小径”。

下好了这“五步棋”，让一批侵害群众利益的不正之风和腐败问题浮出水面。据介绍，截至目前，伊川县各级各部门共收集问题线索131个，其中涉农资金方面线索56个，“吃拿卡要”方面线索2个，懒政怠政方面线索50个，村务公开方面线索23个。共查处问题80个，组织处理86人，党政纪处分60人。

“光切断‘贪腐小径’不行，还必须畅通‘阳光大道’。”任晓平说，伊川县通过建好公共资源公开公平公正交易平台来畅通“阳光大道”。

2015年，伊川县投资500万元建成了公共资源交易中心，将财政、国土、住建等部门的政府采购、土地矿产交易、建设工程交易、产权交易等业务全部整合到公共资源交易平台，实现了受理登记、信息发布、时间场所安排、专家抽取、资料保存、电子监察监控“六统一”，也确保了交易过程的全程透明。

公共资源交易平台，正在向农村延伸。据介绍，作为全市首家农村产权交易中心，伊川县农村产权交易县级平台搭建、交易规则制定、交易网站上线等工作目前也已基本完成。该平台的建设，将对农村土地经营权、林地使用权、林木所有权、村集体经济组织“四荒地”使用权、养殖水面经营权等11项交易活动进行鉴证。

“切断为腐败土壤输送养分的‘小径’，畅通公开公平公正交易的‘大道’，将公共资源、项目、资金和公共权力置于阳光下，让基层微权腐败无处藏身。”任晓平表示，伊川县还将通过开展脱贫攻坚作风纪律专项督查、懒政怠政专项治理等举措，持续深化“四查四促”专项行动，让侵害群众利益的不正之风和腐败问题没有市场。（洛阳日报记者 李三旺 特约通讯员 周中强）