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洛阳教育工作者谈高考恢复40年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-07 09:02
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　　编者按

　　2017年高考大幕今天开启。恢复高考40年，看似波澜不惊，其实已走过万水千山。它镌刻着一代代学子永不磨灭的记忆，也镌刻着一个国家和民族砥砺前行的印迹。在恢复高考制度40年之际，《洛阳晚报》记者采访了我市的教育工作者，听听他们对高考恢复40年来的理解和认识。>>>关注2017高考：又是一年高考时】

　　洛阳市教育局副局长韩经权：高考选才未来或更注重创新力

　　●访谈嘉宾：韩经权，市教育局副局长

　　1977年高考恢复，我是当年洛阳6万名考生之一。毕业后，我一直从事教育工作，从带着学生备战高考，到参与组织全市高考，我与高考可谓渊源颇深。

　　今天谈起高考，我想说3个关键词：感恩、拥抱、改革。

　　感恩高考，社会意义远超考试本身

　　感恩高考，是因为1977年高考的恢复，给包括我在内的一代青年带来了希望，给我们的人生带来了转折。恢复高考，改变的不仅是一批人的个人命运，更影响着我们国家和民族的发展轨迹。它为国家的改革发展奠定了人才基础，使举国上下逐步形成尊重知识、尊重人才的新风尚，其意义和价值远远超过了考试招生本身。

　　40年来，高考从考试内容、命题方式到考试形式等均发生了深刻的变化，但作为学生进入高校乃至连接社会的重要环节，高考始终备受关注。它从一场考试，演变成整个国家一年一度的盛大社会活动。

　　现阶段，高考仍然是最公平的选拔人才办法

　　围绕高考，虽然关于地区差异、大学教育、选拔方式等争议始终存在，但毋庸置疑的是，现阶段高考仍然是最公平的选拔人才办法。在未来相当长一段时间里，我们还要拥抱高考。

　　40年来，高考一直处在改革的进行时中。仅就高考内容改革而言，就大致经历了对知识考查，到能力考查，未来还要到综合素养考查等阶段。

　　在高考制度恢复初期，现代化建设急需大量人才。面对考生整体文化水平不高的现状，高考的考查内容和考查方式都很简单。统筹方法、排列组合等基本知识和一些自然常识、社会常识就成了高考的主要内容。

　　伴随着社会经济的发展，仅靠基础知识已无法满足社会及经济发展需要，高考对知识的考查逐步向能力考查转变，注重对知识的理解、分析、运用。

　　未来，高考或更注重考查创新力

　　未来，高考改革将向何方发展？这要从高考的根本意义去分析。高考承担着服务选拔、导向教学的功能，始终为人民、为国家、为社会发展服务。当今，我国要实现民族复兴，需要大量像“二马”(马云和马化腾)这样具有创新意识、创新精神和实践能力的领袖型人才。

　　所以，未来高考的改革或将更注重创新意识、创新精神、关键能力乃至个人综合素养等多元的考查。从科目变革上看，高考的选择性应该会越来越丰富；从考试命题上看，复述知识的考查内容应逐渐减少；从创新力培养上看，在监督机制完善、真实的个人大数据建立起来的基础上，个人综合素质也应被引入评价体系中。（洛阳晚报记者 王妍/文 张怡熙/图）

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[ 责任编辑：史戎戎]
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