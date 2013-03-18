洛阳一得病老人常走失 成了巡警大队的“老熟人”

民警在查看老人的黄手环(警方供图)

“您老又迷路了？”前几天，南昌路派出所民警周勇接到“有老人走失”的报警后到场一看又是王老太太，他当场拿出手机，拨通老太太儿媳妇的电话……

王老太太今年83岁，3年前患上老年性痴呆，经常记不清回家的路。因经常走失，王老太太成了巡警大队的“老熟人”，辖区内12名民警和协警不仅熟记老人的住址，还把她家人的电话号码存到值班手机里。

老人常走失，民警送她回家七八次

“王老太太有老年性痴呆，从前年到现在走失了十几次，光我们送她回家就有七八次。”周勇的同事、协警李书民感慨地说。

2015年冬天的一个傍晚，有市民报警说一位老太太在九都西路与银川路交叉口迷路了。李书民和周勇赶到现场看到，迷路的老太太头发花白，正坐在地上哭呢！

“你叫啥名字？家在哪儿？知道孩子的电话号码吗？”这些问题，老太太一个也说不清。民警只好开车带着她在附近的几条路上寻找，折腾了几个小时，直到当天23时许才联系上她的家人。民警这才知道，老太太80多岁了，患有老年性痴呆，住在江西路一家属院，喜欢一个人出门，经常迷路。

老人的儿媳妇成了民警的“常用联系人”

周勇所在的南昌路派出所巡警大队一巡区共有12名民警和协警，平时工作三班倒。他们的值班手机里有个常用联系人，名叫“李女士迷路老人”。

“李女士是王老太太的儿媳妇，因为老人走失的次数比较多，我们就把她儿媳妇的电话号码存到了值班手机里。”一巡区协警董晓平说，这样不管谁值班，只要发现王老太太走失，就能第一时间联系上她的家人。

今年春节假期，王老太太在天津路附近一小区门口迷路。因值班民警此前没见过王老太太，在上报110指挥中心请求协查后，他们又在单位的微信群里发消息。董晓平一眼就认出来照片里的老人是王老太太，他当即给值班民警打电话，让对方在值班手机里查找王老太太的儿媳妇李女士的电话号码。

王老太太身材消瘦、头发花白，遇到陌生人不愿多说话，经常在联盟路、江西路和天津路一带走失……提到王老太太，南昌路派出所巡警大队一巡区的12名民警和协警都有印象，俨然成了他们的“老熟人”。

民警的细心负责让人感动

王老太太的儿媳妇李女士说，家人曾经买过防走失手表，但婆婆不愿戴。在民警的建议下，他们又买了黄手环戴在王老太太的手上，上面留有家人的联系方式。得知民警把她的电话号码存到值班手机里，李女士特别感动。她说，有好几次，民警开车把迷路的婆婆直接送到家门口，民警的细心负责让他们很感动。

民警建议，有失智老人的家庭一定要在老人身上留下联系方式和家庭住址等信息，黄手环、小卡片、智能手表等都不错，还可以定期给老人拍张正面照片，以便老人走失后通过网络寻人时使用。防止老人走失最有效的方法，还是常回家看看，尽量多陪老人，让他们感受到子女关爱带来的幸福。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群）