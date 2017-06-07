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直击洛阳2017高考第一天

　　今日上午，一年一度的高考拉开帷幕，洛阳市5.5万余名考生走进考场，迎接人生的第一次大考。洛阳网祝各位考生考出佳绩！>>>关注2017高考：又是一年高考时】

祝考生金榜题名

特警护卫考场。洛阳晚报记者 寇玺 杜卿

【8时42分】我们从市招办考务指挥中心的电子大屏上，可以看到，所有考场考生都已经进场完毕，有的考生正趴在桌上休息。还有三分钟，今年高考第一科语文的试卷将发给考生。(洛阳晚报记者 陈兵 王晓丹 )

【8时40分】一辆无线电巡视车开进市八中考点。考试期间，将进行无线电信号监测。(洛阳晚报记者 刘敏 实习生 刘晓改)

【市三中考点】家长在场外为考生写下高考祝福语！(洛阳晚报记者赵丹 张怡煕)

8时许，在洛阳一中考点，考生陆续进场。(洛阳网记者 郭瑛 王萌)

　　【天气】高考期间天气给力：晚上雨“捧场”白天享清凉

　　7日、8日傍晚到夜间迎来降雨的可能性较大，且以短时分散性小雨为主，基本不会影响考试。

　　今天白天全区晴天到多云，下午到夜里多云转阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，西北风转偏南风2到3级，最高气温28到30度，最低气温18到20度。8日多云间阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温19到27度。
来源： 洛阳网    2017-06-07 08:55 [ 责任编辑： 崔天运 ] 返回洛阳网首页>>
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