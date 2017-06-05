洛阳7岁小姑娘唱戏走红朋友圈 被央视戏曲频道选中

屈奕彤

屈奕彤（右）在节目录制现场 （家长供图）

这两天，一段名为《才6岁，谁家的小屁孩，唱得亲死了！》的视频在微信朋友圈里火了。视频里，一个扎着马尾辫、脸圆圆的小姑娘演唱了一段《说唱脸谱》，很多网友看完忍不住点赞。这个小姑娘叫屈奕彤，是咱洛阳人。近日，她被央视戏曲频道选中，赴京参与暑期特别节目录制。

节目现场妙语连珠，被蔡国庆喊“师傅”

昨天上午，《洛阳晚报》记者在洛阳北郊机场见到了屈奕彤一家，他们正在等待飞往上海的航班。我们的“小明星”扎着高高的马尾辫、穿着黑色裙子，蹦蹦跳跳地跑来一把握住记者的手说：“姐姐好，我就是视频里唱戏的小孩儿！”

小姑娘嘴很甜，在场的人都笑了。

“屈奕彤打小就活泼，从来不认生。”屈奕彤的妈妈李品说，微信朋友圈里流传的那段视频，是江苏卫视一档名为《歌声的翅膀》的节目的片段，时间是5月28日。

“当时导演组只告知了简单的节目流程，在节目录制中全靠孩子即兴发挥。”李品说，屈奕彤下个月才满7岁，第一次登上江苏卫视，面对那么多观众表演节目，这让他们两口子心里挺忐忑的。

“没想到她挺放得开，录制现场还说起顺口溜，逗得大家挺开心，蔡国庆老师还开玩笑地喊她‘师傅’。”李品说，这次全家去上海，是因为屈奕彤受邀参与节目的后续录制。

刚在央视戏曲频道录制完，央视综艺频道的电话就打过来了

时间回到今年4月初，屈奕彤的戏曲老师得知，央视戏曲频道的《过把瘾》节目组正在选拔一批小朋友，参加暑期戏曲特别节目的录制。

戏曲老师将自己80多名学生的演唱视频发给节目组，其中就有屈奕彤的。没过几天，屈奕彤收到了节目组的视频面试邀请，“小明星”独自在电脑前与导演聊起了天。经过层层选拔，屈奕彤与3名同学最终入选，于6月3日赴京参与节目录制，节目将在暑期播出。

好事成双！这边节目刚录制完，屈奕彤一家便接到了央视综艺频道打来的电话——邀请屈奕彤参与《回声嘹亮》节目录制。

妈妈想带她“逃学”出去玩儿，被她“严词”拒绝

“我们一开始也没想到。”李品说，她和丈夫目前都在三门峡市渑池县工作，家里没人从事艺术工作。孩子4岁时，他们抱着试试看的心态送她去了戏曲学校，没想到会有今天。

“戏曲学校的课程在双休日进行，为了上课，每个周末我们都要回洛阳。”李品说，有几次她想利用上课时间带孩子去游乐场玩儿，却被屈奕彤“严词”拒绝：“我要去唱戏！”

“屈奕彤刚学唱戏一年，就得了小梅花奖。”屈奕彤的戏曲老师说，如今，屈奕彤已是她80多名学生中的佼佼者，多次参加市级、省级演出活动，是个“小戏痴”。（洛阳晚报记者 刘心/文 李卫超/图）