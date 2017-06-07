鸟瞰大南沟村

入夏，位于栾川县城关镇南郊的大南沟村热闹非凡，前来休憩、游玩的人络绎不绝……

大南沟村距洛栾高速公路栾川出入口仅3公里，面积约30平方公里，境内有3A级景区——蝴蝶谷自然风景区，地势南高北低落差较大，溪流穿村而过，群众依山、沿河而居，其中满族人口占全村总人口的40%，是河南省唯一的满族特色村寨。

过去，大南沟村没有特色主导产业，群众普遍靠外出务工谋生。2014年，国家发展改革委、国家旅游局联合下发了《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》，公布了乡村旅游扶贫重点村名单，大南沟满族特色村寨入选。近年，随着旅游扶贫在该县的深入开展，该村开始打造满族特色村寨建设项目，对村内环境进行绿化、美化、亮化，目前已经建成30余家家庭宾馆，床位近1000张，其中满族群众开办“农家乐”20家。目前，该村已成为栾川县乡村旅游、脱贫攻坚的新亮点。（洛阳日报记者 曾宪平 通讯员 李艳 文/图）