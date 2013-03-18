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洛阳2.1万户居民实现“抄表到户” 供电可靠性明显提高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-07 09:10
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　　我市提前完成省属国有企业职工家属区供电分离移交工作——记者日前从国网洛阳供电公司了解到，截至5月底，涉及我市的8家省属国有企业职工家属区供电分离移交工作全部完成。从今夏起，这些企业职工家属区的2.1万户居民将彻底告别低电压、常跳闸的困扰，放心用电，度过清凉一夏。

　　2日下午，记者在九都路涧东路口的洛硅生活区看到，经过一个多月的施工改造，该小区的供电分离移交工作已顺利完成，小区内老化的电线被换成线径更大的铜芯电缆，智能电表代替了各家的旧电表，还新增了一台630千伏安的变压器。

　　几个月前，这里的物业还十分头疼小区的用电问题。“电线老化、电容量严重不足，到了夏天用电高峰期，电压不稳，常跳闸，连电风扇都转得慢悠悠的。”洛阳晶翔物业管理有限公司工程管理主管刘煊说，洛硅生活区是洛阳单晶硅集团有限责任公司的家属区，共有905户居民，水、电、暖和物业都由公司管理，小区里最老的楼房已有50多年，包括电力在内的各种配套设施老化，他们也曾想统一改造，但所需资金太大，企业难以负担。

　　“像洛阳单晶硅集团有限责任公司这样，被纳入‘三供一业’分离移交的省属国有企业，在我市共有8家。”国网洛阳供电公司副总经理马晓久说，“三供一业”分离移交是指将国有企业职工家属区的水、电、暖和物业管理职能分离移交社会公共服务行业，优化公共资源配置，改善民生，同时减轻企业负担。

　　2016年11月，省政府发文要求各地加快推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作，涉及我市的有洛轴、洛铜、洛硅等8家省属国有企业，这些企业的职工家属区大部分建于20世纪五六十年代，供电设施超期服役、线路老化、电容量不足等问题普遍存在。

　　“供电分离移交的工作量大、涉及面广，需要对这些老旧小区的各类供电设施进行全面升级改造。”国网洛阳供电公司营销部主任孙志强说，在移交改造中，他们坚持“少停电、不停电”的原则，尽量减少对居民正常生活的影响。改造资金也不需要居民掏一分钱，全部来自省财政和涉及分离移交的企业。

　　“这回好了，家里的空调能开起来了，今年总算能过个凉快的夏天了。”在涧西区洛铜37号街坊，看到改造一新的供电设施，71岁的退休职工李老太感慨道。

　　“截至5月底，8家省属国有企业职工家属区的供电分离移交工作已全部完成，比原计划提前了一个月。”马晓久说，改造后，这些小区的供电可靠性得到全面提高，从今年夏天起，这些小区的2.1万户居民将彻底告别电压低、常跳闸的困扰，用上放心电。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 张静 牛国梁）
[ 责任编辑：马佳佳]
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