洛阳：实施八大重点项目 促进城乡文化消费

作为首批全国文化消费试点城市，如何拉动城乡居民文化消费能力？日前，市政府常务会议原则通过《洛阳市国家文化消费试点城市工作方案(试行)》(以下简称《方案》)，计划在1年内，通过实施8大重点项目，促进城乡居民文化消费。

试点期间，我市将建设1个一站式综合性文化消费信息平台，实施7个拉动城乡居民文化消费的重点项目，以此提升居民文化消费能力。

●全市文化消费信息平台建设项目

采取政府投入引导，联合社会或商业资本，以市场化运作方式，建设权威、及时、一站式综合文化消费信息公共平台。平台将提供城市文化设施、各类文化消费场所、文化活动等信息，提供各类演出、电影放映、文化产品交易等文化消费信息，提供文化遗产、文化景观、文化旅游景点、乡村文化旅游等信息，并推动实施一卡、千企、万品、亿元文化消费平台建设，组建洛阳文化消费联盟，通过多种形式的惠民措施促进文化消费。

●文化大集项目

依托牡丹文化节、河洛文化旅游节等重大节会，在文化园区、会展中心等场所，举办省、市文创产品展示交流、文创产品创意设计大赛获奖作品展示、非遗展示等文化大集活动；利用春节、元宵节、国庆节等节点，在文化广场、体育场馆等大型公共场所，策划举办文化产品展销、文艺演出、民间文化展示、书画展览、品味地方美食等活动，对展台搭建等给予一定补贴。

●特色乡村游项目

大力发展特色乡村文化旅游，支持特色乡村举办文化产品交易会、地方小吃大赛等文化旅游活动，对特色乡村文化旅游项目给予一定补贴，吸引更多人走进乡村，体验历史悠久的特色文化，带动更多消费，推动乡村文化旅游产业快速发展。

●公共文化服务水平提升项目

整合基层宣传文化、党员教育、科学普及、体育健身等设施，提升乡村文化服务中心功能水平；推动农村电影放映“2131工程”、广播电视“村村通”“户户通”工程及农家书屋等的改进提升，实现农村公共文化服务效能和水平的提高；开展优秀传统戏曲下乡、广场舞大赛、书法展示交流等活动，对这些项目给予一定补贴。

●实施文惠洛阳项目

全市城乡居民观看文艺演出(如歌剧、舞剧、话剧、音乐剧等)、购买手工艺品和特色文化创意产品、观看电影、购买图书，均可享受一定比例的补贴。

●文化与科技融合项目

鼓励支持文化企业、各种社会力量依托互联网、大数据和科技园、文化产业园等，构建创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与创意相结合的文化众创空间，发展数字创意等新兴文化产业；支持文化企业参加国内外文化科技创意设计大赛、知名产业博览会等活动，对获奖产品给予奖励；支持文化企业举办文化科技创意设计大赛、产品博览会等活动，对活动给予一定补贴；支持文化企业利用互联网+科技，建设创意设计平台、电商销售平台、技术服务平台，提高产品供给水平，对平台建设给予一定补贴。

●全民艺术普及和哲学人文社会科学知识普及项目

实施艺术和哲学人文社会科学知识普及计划，向城乡居民普及文化基础知识、文化艺术欣赏技巧和哲学人文社会科学知识，鼓励文化企业和非营利组织等社会力量举办文化艺术普及和哲学人文社会科学知识普及公益讲座；邀请知名专家学者举办艺术、人文社会科学大型讲座；在全市各级各类学校定期举办音乐、美术、国学、书法等学习培训活动；在城市社区、乡村开办艺术、人文社会科学课堂，举办国学、戏曲、红歌、舞蹈、书法等群众喜闻乐见的培训实践活动。对文化企业、非营利组织实施普及项目，给予一定补贴。

●文化消费金融支持项目

与金融机构开展合作，推进文化消费金融支持与服务的便利化。鼓励支持银行设立文化消费金融项目，包括文化消费场所POS机普及、手机支付、文化消费贷款、分期付款等消费金融支持项目。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 古付先）