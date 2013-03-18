果子好吃谁来摘？ 业主盼物业，物业却为难

老人在小区里用工具采摘果子

昨日，晚报A08版以《小区的果子熟了，您会去摘吗》为题，讲述了在小区果树纷纷进入成熟季之际，业主们对是否采摘树上的果子意见不一，甚至分出采摘派、反对派和中立派三大阵营。

这一话题在市民中引发热烈讨论，截至昨日下午记者发稿时，已有数百名读者对此发表了他们的看法。

观点

多数读者支持采摘派，希望由物业统一采摘后和业主分享

在洛阳晚报微信公众平台上，围绕这一话题，网友们众说纷纭。

网友“李静”说，建议小区物业统一采摘果子，再作为福利发给业主。果子摘完放在树下，谁去谁领，领完为止，物业作为劳动者可以自己留一部分。

网友“爱在感觉在”的建议也具有一定代表性。这名网友认为，小区里的果子熟了没人摘，掉落下来砸住车辆和行人不好，落在地上也会影响小区的整体美观，但是攀爬树木、折枝摘果的行为也不合适。希望小区物业能在小区公示统一的采摘时间，采摘下来的果子放在居民出入的门口让大家品尝，这样既不会折损树木又增加了居民联络感情的机会。

和他们意见相同的，还有网友“河洛之光”，这名网友表示，如果小区有条件，物业可以组织业主举办采摘节。

经过整理，记者发现，持上述相似观点的读者占参加讨论读者的八成以上，也就是说，绝大多数的小区业主希望享用到自家小区果树的果子，但采摘的工作希望由物业代为完成。

回应

物业表示“理想很丰满，现实很骨感”

读者们的这一建议是否有实现的可能？物业对此是啥态度？记者采访了多个小区的物业管理部门，听到的回答基本上都是“较难实行”，这又是为何呢？

西工区盛世唐庄小区的物业人员说，物业很难统一组织人员采摘小区的果子，拿该小区的实际情况来说，有以下原因：首先，小区内的果树数量较多且分布得比较分散，在果子集中成熟时，若要物业统一采摘，工作量较大；其次，就算物业愿意承担统一采摘的责任，前一天“踩好点儿”的果子，可能第二天就已被业主摘走了，“统一采摘并没有那么简单”。

除此之外，人力、物力、财力的投入，也是物业公司不得不考虑的问题。

洛龙区奥体花城小区物业公司的相关负责人说，他们目前也暂时不会安排人员统一采摘，原因是人力有限，“一个萝卜一个坑”，抽调出一部分人员专门去采摘不现实；另外果子是逐渐成熟的，这就意味着这项工作在很长一段时间内需要持续进行。

另外，作为物业部门，他们还担心，如果安排物业人员对小区果子进行采摘，一旦在采摘过程中发生意外，责任谁来担，负责绿化的物业人员大多年龄较大，树上的果子有很多长在较高的地方，如果物业人员在摘果子时摔了下来，怎么办？

延伸

由小区果子采摘引发的纠纷不少

其实在外地，由小区果子采摘引发的纠纷也很多，记者找到了这些案例——

武汉一小区的几棵枇杷树年年成熟，有业主认为枇杷总是由邻近枇杷树的一些业主吃，而绝大多数业主难以吃到，从而心生不满，由此引发邻里矛盾，伤了和气。

安徽曾发生一起故意伤害案件。一名当事人带小孩散步时看见小区物业栽种的一棵枇杷树上挂满了枇杷，便伸手去摘，这时，正在散步的另一名当事人出于对小区公共利益的维护上前制止，二人随即发生口角并厮打在一起。

连日来，记者在采访中还注意到，一些物业为不让业主随意采摘小区里的果子，特地加强了保安巡逻，甚至贴出“喷洒农药，严禁摘食，后果自负”的警示牌。

业主有权采摘小区里的果子吗？采摘过程中若发生意外，责任谁来担？我们将在后续报道中为您详细解答。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）