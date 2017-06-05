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新安县山沃村：女支书张勤英让留守妇女有了稳定收入
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 08:33
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　　雨淅淅沥沥下了一夜，丝毫没有停的意思。5日一大早，记者前往新安县城北60公里之外的石井镇山沃村，越往前路越难走了，山间弥漫着浓浓的雾气，路边也散落着滚落的碎石。

　　而在远方的山沃村，天刚蒙蒙亮，一辆班车按时出发。它沿着石井镇的山区环线，一路将散居在沟沟坎坎的留守妇女，接往山沃村的“东方蓝”毛绒玩具加工厂。元古洞村的余慧珍就是其中一位。

　　上午10时许，我们辗转抵达群山环抱的山沃村，空气中透着丝丝凉意，而厂房里早已是热火朝天。“哒哒哒，哒哒哒……”伴随着轻快而富有节奏的缝纫机声响，余慧珍和其他上百名女工正在加工一批出口韩国、欧美等地的毛绒玩具。

　　“家中上有老、下有小，外出打工根本行不通。这不，多亏了勤英妹子招来这个加工厂，我们每个月都有2000元以上的稳定收入。”余慧珍手脚麻利，边说边干。而在一年前，大多数女工都和余慧珍一样，都还是一日三餐围着锅台转的家庭妇女。

　　她口中这个“勤英妹子”，便是山沃村的党支部书记张勤英。2014年，常年在外创业打拼的她，在乡亲们的一致拥护下高票当选，成为全镇唯一的女支书。大家盼着这个村里最有出息的闺女，能给贫困的老家带来希望。

　　彼时，山沃村并非此名，而是叫“山窝”。村如其名，200多户人家分散在沟岭之间的10个自然村，人均耕地只有7分，贫困户占1/5还多。

　　成了村里当家人之后，张勤英放弃了城里优越的生活回到家乡，修路、造田、兴建水利……一步没有停歇，村子变化也是翻天覆地。

　　就在一年之后，张勤英和大伙儿商议决定，甩掉“山窝”，改名“山沃”，取“沃土”之意。

　　村里基础设施逐步改善，但产业发展始终不见起色，群众增收面临瓶颈。这个问题也始终困扰着张勤英。

　　直到去年4月，一次偶然的机会，张勤英结识了在山东青岛从事毛绒玩具贸易的女客商李明姬。她寻思，毛绒玩具加工属劳动密集型产业，而山里人恰有针线活的手艺传承，如果能在村里设厂，乡亲们的收入肯定会大幅提升。

　　一次次拜访，一次次商谈。面对这位执着的姐妹，李明姬终于松了口，答应到村里看一看。“越往山里走，心里越不是滋味。”回想起初次到山沃村考察，李明姬就打了退堂鼓。不过，最终她还是被张勤英的一腔热情所感染。按照约定，双方合作建厂，张勤英出资入股、负责人员招聘，山东方面负责设备、技术和销售。

　　同年6月，“东方蓝”毛绒玩具加工厂正式破土动工，成为山沃村有史以来第一个招商引资落地项目，张勤英激动地失眠了好几个晚上。

　　高兴之余，问题也悄然而至。面对山区农村“空心化”的状况，200多人的劳动力需求一时间难以满足。就在厂子建设期间，张勤英开始了走家串户游说、发动，跑遍全镇所有的贫困村。

　　功夫不负有心人。最终，从厂房建设到设备安装，再到人员培训上岗，村里仅仅用了两个半月时间。为了照顾偏远的群众，张勤英还配建了食堂、宿舍，并安排专车每日早晚统一接送，让大家安心工作。

　　其实，这次采访很不巧，记者并未与张勤英见面。此时，她正在大洋彼岸的美国旧金山洽谈业务。通过网络视频，张勤英告诉我们，此次考察收获满满，下一步将持续扩大规模，并依托当地黛眉山等旅游资源优势，发展动漫主题乐园和成长训练营等项目，让乡亲们有一份稳稳的收入。（洛阳日报记者 白云飞）

>>>点击查看：新安县石井镇山沃村脱贫攻坚视频
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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