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部队直招士官开始报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 08:48
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　　开栏语

　　又到一年参军时。为充分宣传最新征兵政策、征兵动态，集中反映广大部队官兵及军属的风采，营造全社会关心支持国防和军队建设的良好氛围，进一步激发广大优秀青年参军报国热情，本报今起开设《投身国防建设成就精彩人生》栏目，敬请关注。

　　市征兵办5日透露，2017年部队直招士官报名工作已正式启动，有意者可在7月5日18时前报名。

　　此次直招士官招收对象为普通高等学校毕业生、年满24周岁(1992年8月1日以后出生)、所学专业符合部队专业需要的未婚男性。报名的政治条件和体格条件与征集义务兵相同。

　　应招青年通过全国征兵网(http://www.gfbzb.gov.cn)查询招收专业，提交报名信息，自动完成学历和专业网上审核。

　　7月30日前，直招士官将完成体格检查、政治考核、专业审核、审批定兵、协议书签订、档案交接和自行报到计划制订等工作，8月2日至10日到达部队。直招士官入伍时间从2017年8月1日起算，部队下达士官任职命令时间为2017年12月1日。

　　市征兵办相关负责人介绍，对符合资助条件的高校学生，将在直招士官入伍时对其进行学费补偿或国家助学贷款代偿。学生入伍时登录全国征兵网，在首页点击“直招士官报名”，完成用户注册并登录报名页面(已经注册的学生直接登录)，点击左侧栏“直接招收士官”或“定向培养士官”进入并填报相关信息后，直接打印一式两份直接招收为士官的高校学生学费补偿国家助学贷款代偿申请表，并邮寄给原就读高校的学生资助管理部门提出申请。在校期间获得国家助学贷款的学生，须同时提供国家助学贷款借款合同复印件和本人签字的一次性偿还贷款计划书。经过高校、入伍所在地县级征兵办等部门审核后，符合条件的，按规定向学生进行学费补偿或国家助学贷款代偿。

　　学生可根据实际情况，按照就高的原则选择申请学费补偿或贷款代偿。其中，国家助学贷款代偿金额按学生实际获得的国家助学贷款本息之和进行计算，利息起止时间为从个人计息开始到贷款全部偿还之前，本、专科生每人每年最高8000元，研究生每人每年最高12000元。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 马万超）

　　相关链接

　　士官是军事人才的组成部分，是部队作战训练、教育管理和武器装备操作使用、维护修理的重要骨干，来源包括从服现役期满的义务兵中选取、从军队院校毕业的士官学员中任命、直接从非军事部门具有专业技能的公民中招收，按照军衔等级分为初级士官、中级士官、高级士官，并实行分级服现役制度，分级服现役年限为：初级士官最高6年，中级士官最高8年，高级士官可以服现役14年以上。士官实行工资制和定期增资制度。
[ 责任编辑：席倩倩]
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