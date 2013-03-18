洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳8件民生实事提前完成

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-07 08:20
分享到：

　　日前召开的市政府常务会议，听取了我市2017年重点民生实事进展情况汇报。截至目前，已完成或基本完成全年目标任务的民生实事有8件。

　　2017年我市重点民生实事涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生等11个领域，共60项87件具体工作。其中，完成全年目标任务的8件为：建成并投用老城区体育公园；积极开展家庭医生签约服务，城市居民和农村居民以家庭为单位签约率分别不低于30%、70%；创建省级农民工返乡创业示范县1个(孟津县)，培育全国农民工返乡创业试点县1个(宜阳县)；完成启明南路、联盟路、武汉路大修工程；新增供热能力120万平方米以上；完成高速公路、新310国道、快速通道、高铁、铁路等主要廊道沿线防护林带建设、农田林网建设、宜林荒山和坡耕地绿化12万亩；进一步加强散煤管控，全面取缔禁燃区内散煤销售点59家，全面取缔禁燃区外无照经营的散煤销售点99家；完成邙山渠改造工程，引黄河水入瀍河。

　　目前，已实质性开工或实施的民生实事有76件。其中，已完成或基本完成全年目标任务50%的有17件，主要包括为160所中小学校配备教学设备，百场公益性文化演出，高技能人才培养，黄标车和老旧车淘汰，新建、扩建和改造小游园等；属落实相关政策的有4件，分别是大病补充保险制度落实、妇女免费产前筛查和新生儿疾病筛查、提高城乡最低生活保障标准、全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

　　此外，文博体育公园、王城大道快速化建设工程、充电基础设施建设等3件民生实事正在开展前期工作。（洛阳日报记者 姜明明）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·涧西一社区有位“好老师” 带领大家快乐健身
  • ·洛阳一男婴突然窒息 好心司机火速将其送到医院
  • ·高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生走进考场
    		•
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
    旅游小淡季仍在持续 预计月底全面涨价
        转眼进入6月，天气早在5月中下旬已开始炎热，随着高考的结束，暑期旅游高峰也将到来。目前，洛阳旅游市场有...
  • ·后高考时代 用旅行来减压
  • ·夏日旅行 收下这些小提醒
  • ·领养台：带萌萌的它回家吧
    •  
    		 
    新闻排行
  • 栾川县大南沟村：满族风情浓 特色引游客
  • 洛阳：实施八大重点项目 促进城乡文化...
  • “洛阳造”无人驾驶拖拉机畅销国内市场
  • 高考大幕今日拉开 洛阳市5.5万名考生...
  • 洛阳8件民生实事提前完成
  • 洛阳：守正出奇 建设国际文化旅游名城
  • 高考老照片：那是我们逝去的青春
  • 直击洛阳2017高考第一天
  • 机动车车牌号服务新举措陆续在洛阳落...
  • 2017年河南高考作文题出炉
    		•
    百姓呼声
    哺乳期间单位无理由停缴员工社保，怎么办
    市交通局：207国道偃师段已经可以通行
    精彩图片
    十指春风绣锦色 千针万...
    专业大厨教您学做卤菜
    嵩县黄庄乡：烟叶生产...
    “洛阳造”液压转盘 填...
    精彩热帖

    高考第一天随拍

    长城

    爱心助考 为洛阳人点赞

    凯撒宫消失了
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605