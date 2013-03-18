洛阳8件民生实事提前完成

日前召开的市政府常务会议，听取了我市2017年重点民生实事进展情况汇报。截至目前，已完成或基本完成全年目标任务的民生实事有8件。

2017年我市重点民生实事涉及脱贫攻坚、文化体育、医疗卫生等11个领域，共60项87件具体工作。其中，完成全年目标任务的8件为：建成并投用老城区体育公园；积极开展家庭医生签约服务，城市居民和农村居民以家庭为单位签约率分别不低于30%、70%；创建省级农民工返乡创业示范县1个(孟津县)，培育全国农民工返乡创业试点县1个(宜阳县)；完成启明南路、联盟路、武汉路大修工程；新增供热能力120万平方米以上；完成高速公路、新310国道、快速通道、高铁、铁路等主要廊道沿线防护林带建设、农田林网建设、宜林荒山和坡耕地绿化12万亩；进一步加强散煤管控，全面取缔禁燃区内散煤销售点59家，全面取缔禁燃区外无照经营的散煤销售点99家；完成邙山渠改造工程，引黄河水入瀍河。

目前，已实质性开工或实施的民生实事有76件。其中，已完成或基本完成全年目标任务50%的有17件，主要包括为160所中小学校配备教学设备，百场公益性文化演出，高技能人才培养，黄标车和老旧车淘汰，新建、扩建和改造小游园等；属落实相关政策的有4件，分别是大病补充保险制度落实、妇女免费产前筛查和新生儿疾病筛查、提高城乡最低生活保障标准、全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

此外，文博体育公园、王城大道快速化建设工程、充电基础设施建设等3件民生实事正在开展前期工作。（洛阳日报记者 姜明明）