中国一拖柴油机公司生产的柴油机发电机组热销西藏

近日，首批57台配套“东方红”柴油机发电机组的高原机，在西藏自治区受到用户追捧，短时间内被抢购一空。这为中国一拖柴油机公司进一步打开西藏市场开了个好头。

经过前期市场调研，中国一拖得知柴油机发电机组在西藏市场需求潜力很大。随后，柴油机公司用了一个月时间，走访了近30个主机配套单位和经销商，为研发、改进适应高原气候的高原机收集了信息。

针对西藏地区用户要货急与发电机组生产、发运周期长的矛盾，柴油机公司专门成立了拉萨中心库，将仓库前移，保证用户下订单后可以在最短时间内拿到产品；同时，在西藏地区新设立两家服务站，除对“东方红”柴油机发电机组产品进行免费首保外，还可满足用户其他服务需求。

日前，中国一拖在拉萨举办产品推介会，对“东方红”柴油机发电机组产品的性能、特点等进行全面介绍，“东方红”品质得到经销商、用户的一致认可，当场就有9家经销商与柴油机公司达成合作意向；随后，还有28家经销商陆续下了要货订单。几天后，首批45台YM系列、12台YTR/LR系列配套“东方红”柴油机发电机组的高原机抵达西藏，很快被用户抢购一空。

截至目前，西藏地区用户又追加200余台的订单，柴油机公司正加班加点生产，以满足当地用电需求。 （洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 渠帅）