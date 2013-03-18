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邯郸淳：是书法家，也是“笑林始祖” （洛阳古代书法家之三）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 洛阳名人  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 10:12
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邯郸淳画像 （资料图片）

《三体石经》拓片 （局部）记者 刘婷 摄于洛阳金石文字博物馆

　　中国人重书法。在电脑和手机普及的今天，谁若能铺纸研墨，写出一手好字，尤其令人刮目相看，而在过去，书法更像一门必修课。

　　洛阳历代出现过不少书法名家，如东汉的蔡邕、唐代的褚遂良、清代的王铎等。他们留下了不少书法珍品，使后人得以领略这一传统艺术的无穷魅力。

　　1、师从曹喜学篆书

　　在中国书法史上，邯郸淳是个很有分量的人物。他生活在汉魏时期，却有一项“复古”的技能——擅写古文大篆。

　　西晋书法家卫恒著《四体书势》，在古文序中写道：“自秦用篆书，焚烧先典，而古文绝矣。汉武帝时，鲁恭王坏孔子宅，得《尚书》《春秋》《论语》《孝经》，时人已不复知有古文，谓之科斗书，汉世秘藏，希得见之。魏初传古文者，出于邯郸淳。”

　　也就是说，秦代在全国推行小篆后，之前的大篆绝迹了。到西汉时，人们已不认得这种字体。那么，邯郸淳是怎么学会写大篆的？

　　这得说说他的老师曹喜。

　　曹喜是东汉著名书法家，汉章帝时期在洛阳任秘书郎。他擅长篆书和隶书，并有“悬针垂露之法，后世行之”。

　　所谓悬针和垂露，是书法中对两种竖笔画的形容：下尖竖至末，驻而不收叫悬针，驻而收之叫垂露。曹喜写篆书时对其进行了夸张的艺术处理，使下垂笔画细如悬针，叫“悬针篆”；在下垂笔画末端作点缀，叫“垂露篆”。

　　邯郸淳是颍川阳翟人(今禹州市)，青年时期游学洛阳，遂以曹喜为师，苦练书法。《书小史》中称他“志行清洁，才学通敏，书则八体悉工，学尤善古文大篆”。据时人评价，蔡邕也精通篆书，但与邯郸淳比起来，还是要差一些。

　　汉末大乱，天下三分，求贤若渴的曹操将邯郸淳招至门下。曹丕、曹植兄弟俩为提高自己的声望，争相与邯郸淳结交。

　　当时，曹操还是偏爱曹植的，把邯郸淳先推荐给了曹植。曹植高兴坏了，大热的天，他散发袒胸，又是跳舞，又是击剑，好好展示了一番才艺，才换好衣服，坐下来与邯郸淳谈古论今，两个人很快成了知己。

　　不过，曹丕才是笑到最后的人。他在洛阳登基后，顺理成章地把邯郸淳“抢”了过来，任命其为博士给事中。邯郸淳曾为他作《投壶赋》等，获得不少赏赐。

　　2 、《三体石经》出谁手

　　邯郸淳的书法特点，按《古今书评》中的说法，是“应规入矩，方圆乃成”。他的字究竟怎样，今人已很难见到。不过也有人说，可以看看《三体石经》，相传那上面的字就是他写的。

　　东汉时，洛阳太学的门前立有《熹平石经》，是蔡邕用汉隶所书，汉末曾遭破坏。曹魏正始二年(公元241年)，魏帝曹芳下令再刻石经，每个字都用古文、小篆和汉隶三种字体书写，因此叫《三体石经》，也称《正始石经》《三字石经》等。

　　说《三体石经》是邯郸淳所书，最早出自北魏人江式的上表。据魏收在《魏书》中记载，公元514年，江式上表称，邯郸淳“建《三字石经》于汉碑之西，其文蔚炳，三体复宣”。之后，学者大多沿用这种说法，如唐代李延寿、宋代王应麟、清代孙星衍等。在今天的许多权威辞典中，人们也能看到这种说法。

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[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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