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“古代砖雕叙流年”：开启“高考模式”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 10:12
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清代砖雕作品《金榜题名》

清代砖雕作品《年少无知》

　　明天高考，无数学子将走进考场，迎接人生中的第一次大考。

　　通过伊龙砖雕艺术博物馆里的一组清末砖雕作品《赶考》，我们来了解一下古代的“高考”。

　　这组砖雕作品由《年少无知》《寒窗苦读》《进京赶考》《金榜题名》组成，讲述一个人从年少时只知玩耍，到经过十年苦读，后来不顾山高水远，背着行囊进京赶考，最终金榜题名的故事。

　　博物馆负责人牛小东说，此类砖雕作品一般镶嵌在家宅里，以勉励子孙后代用功读书。

　　赶考，是古代科举制度的产物。

　　科举制度始创于隋，确立于唐，完备于宋，兴盛于明、清，被废除于清光绪三十一年(公元1905年)，在中国历史上存在了1300年。它有着深深的洛阳印记：隋炀帝营建东都洛阳后，设“进士科”；武则天“策问贡人于洛成殿”，创立了殿试和武举。

　　宋代往后，不论贫富皆可参加科举考试，大批出身寒微的优秀人才脱颖而出。如洛阳人吕蒙正就是经过寒窑苦读，后来得中状元，成了北宋名相。

　　与洛阳大有渊源的颜真卿、白居易、范仲淹、司马光等文化名人，也都是通过科举考试实现人生理想的。

　　明清的科举考试分为院试、乡试、会试、殿试。

　　殿试由皇上主持，通过者起码能捞个进士当当。进士榜用黄纸书写，也称金榜，所以中进士称金榜题名。

　　明代乡试、会试头场考八股文：文分八段，每段700字，有些部分必须用排比、对偶句。这种写法十分古板，很多考生为凑字数，只能胡编乱造、废话连篇。

　　八股文模式僵化，到晚清时，已成为束缚知识分子的枷锁，最终导致了科举制度的消亡。

　　古代科举考试的考场叫贡院。贡院里有上万个房间，每个房间长五尺、宽四尺、高八尺，窄小逼仄。考生进去前要搜身，只能带书和灯具。进去后关门落锁，考生除了答题，吃喝拉撒睡都在里边，这样过个十来天，活像蹲监狱，要多难受有多难受。

　　尽管如此，很多考生还是伴着孤灯写出了锦绣文章，并最终实现了自己的理想和抱负。

　　高考，考的是知识，也是心态，每一个走进考场的人，都应该获得掌声！（洛阳晚报记者 刘婷 文/图）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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